Los comuneros de San Miguel ceden un terreno al Concello de Valga para crear aparcamiento

El Pleno de Valga aprobó este jueves la cesión al Concello, por parte de la Comunidade de Montes de San Miguel, de una finca de 3.362 metros cuadrados de superficie situada en las inmediaciones del parque Irmáns Dios Mosquera, que se destinará para la ejecución de un aparcamiento. La cesión, que es gratuita y por tiempo indefinido, fue aprobada con los votos a favor del grupo de gobierno y las abstenciones del PSOE y el BNG.

Esta misma votación se repitió en la aprobación del convenio colectivo del personal laboral al servicio del Concello. Este documento, que pretende facilitar el normal desarrollo de las relaciones laborales, fue acordado a finales del año pasado con las organizaciones sindicales CSIF, CCOO; CIG y UGT y con los representantes del personal.

También, durante la sesión salió adelante por unanimidad la propuesta de hermanamiento entre el Concello de Valga y el Prat de Comte (Tarragona) para afianzar y hacer oficiales las relaciones que ambas localidades mantienen desde hace más de 20 años, un vínculo que nace de la elaboración del aguardiente.

La orden del día incluyó la delegación de competencias en el alcalde valgués para la tramitación del expediente de contratación “Mellora das instalacións deportivas municipais”.