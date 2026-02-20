La cantante de Cómplices, María Monsonís, se baja del concierto de la Festa do Lacón con Grelos por motivos de salud

El grupo español conformado por Teo Cardalda y María Monsonís Cedida

El Concello de Cuntis anunció este viernes que la cantante María Monsonís de la agrupación Cómplices, que actúa el sábado en la Festa do Lacón con Grelos, se da de baja del concierto por motivos de salud.

Pese a ello, la actuación seguirá adelante con su cantautor Teo Cardalda, acompañado de D’Crooners Band. El evento será en la carpa junto al pabellón municipal, siendo a las 20:30 horas la apertura de puertas y el inicio del concierto a las 21:15 horas.

Desde la administración local indican que, como las condiciones del evento han cambiado respecto a lo anunciado en un primer momento, ha tomado la decisión de que el concierto pase a ser totalmente gratuito y abierto a todos los públicos hasta completar aforo. En consecuencia, se procederá a la devolución íntegra del importe a todas las personas que ya compraran su entrada a través de la plataforma.

Tras el concierto, la actividad musical seguirá con el “Guatequelacón” de los años 70 y 80, con la disco móvil Karamelo y Jorge Ferre.

Asimismo, la programación de la fiesta gastronómica continuará el domingo con actos que abarcarán todo el día, desde las 11 hasta las 19:30 horas.