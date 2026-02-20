El Concello de Caldas colabora con la hostelería para impulsar iniciativas durante todo el año

Jacobo Pérez, alcalde de Caldas de Reis Gonzalo Salgado

El Concello de Caldas colabora con el sector hostelero del municipio para impulsar iniciativas que consoliden la llegada de visitantes durante todo el año y fortalezca la oferta promocional de la localidad. El alcalde, Jacobo Pérez, habló estos días con la nueva directiva de la Asociación de Hosteleros de Caldas de Reis, con quien el gobierno local está dispuesto a colaborar para la organización de futuras citas que, tal y como avanza Pérez, “farán do noso pobo un lugar ao que os visitantes, e especialmente os peregrinos, sempre quererán volver”.

Una de las iniciativas ya pensadas está relacionada con el Camino de Santiago, uno de los principales motores económicos y dinamizadores de Caldas. Durante cuatro sábados se organizarán excursiones para cubrir cada una de las etapas que completan la extensión entre Tui y la villa termal, en la que podrán participar, en cada una de ellas, más de medio centenar de personas.

Además, en las próximas semanas se pondrá en marcha el I Concurso de Tapas. En esta línea, no descartan llevar a cabo otras iniciativas como una futura fiesta gastronómica.

También, el alcalde destacó el éxito de ocupación conseguido en los últimos meses en los negocios ligados al Camino Portugués y destacó la gastronomía local como sello de calidad y diferenciación. Prueba de esto, señaló, es la expectación que despiertan, por ejemplo, el Resturante Roquiño o La Burguer, con su participación en el certamen Best Burguer Spain. Ambos establecimientos optan a este galardón, que premia la mejor hamburguesa del pais.