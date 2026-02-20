El Concello de Caldas abre una bolsa de empleo para cubrir siete puestos municipales

Casa do Concello de Caldas Gonzalo Salgado

El Concello de Caldas, en el marco del Plan +Provincia 2026 de la Diputación de Pontevedra, abre una bolsa de empleo para cubrir siete puestos de carácter municipal. Serán contratos de jornadas de 30 horas semanales, por un periodo de 10 meses y dirigidos a personas desempleadas e inscritas en el Servicio Público de Empleo de Galicia.

Los puestos ofertados son de oficial de primera de albañilería, para el que se precisa tener la ESO, Formación Profesional o equivalente; dos de peón de obra pública y tres de limpieza, sin necesidad de titulación; y uno de ingeniero técnico forestal, siendo necesario el graduado universitario.

Para la selección de los candidatos, el Concello de Caldas dará preferencia al siguiente orden de personas: desempleados de larga duración, mujeres con baja cualificación, candidatos mayores de 45 años, jóvenes (especialmente con baja cualificación), personas que acrediten una discapacidad física o sensorial superior al 65%, víctimas de violencia de género, candidatos que formen una familia monoparental con hijos a su cargo y personas con un nivel de renta más bajo.

De esta manera, el gobierno busca contrarrestar el desempleo en el municipio.