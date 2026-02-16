El carnaval de Caldas hace frente a la lluvia y consigue desfilar por las calles con un gran éxito de asistentes

Una de las agrupaciones desfilando por las calles Cedida

Las carrozas y comparsas de Caldas de Reis hicieron este domingo frente a la previsión meteorológica de lluvia y consiguieron sacar adelante su desfile de Entroido, atrayendo a decenas de vecinos y visitantes que, con sus paraguas en mano, salieron a la calle para disfrutar de la música y los originales disfraces de los participantes.

El Cine Avenida, el Rey León, Samurais, Fórmula 1, el carnaval de Río de Janeiro, Golum de El Señor de los Anillos o Los Picapiedra fueron algunas de las representaciones que los asistentes pudieron ver durante la celebración del evento, que partió desde el paseo Román López.

Golum de El Señor de los Anillos Cedida

Pese a que en ocasiones la lluvia amenazaba con interrumpir el recorrido, según declaró el teniente de alcalde, Manuel Fariña, la celebración transcurrió con total normalidad, sin que los participantes perdiesen el ritmo ni el ánimo.

Posteriormente, tuvo lugar la entrega de galardones, en la que se repartieron hasta 6.190 euros en premios entre las once categorías existentes. El jurado valoró la animación, espectacularidad, originalidad y la música en directo.

Una comparsa de El Rey León Cedida

En cuanto a las demás actividades del carnaval que faltan por celebrar, debido a la mal tiempo de estos días, el Concello decidió centralizarlas en una carpa en el aparcamiento de A Tafona. De esta manera, la fiesta infantil de este lunes, a partir de las 17:00 horas, será en dicha ubicación y contará con sesión de DJ y espectáculo musical.

Finalmente el broche final del Entroido caldense será el Enterro da Sardiña, el viernes 20 de febrero, tambiñen en A Tafona.

Cuntis cambia de fecha

A diferencia de Caldas, el Concello de Cuntis, que también celebraba ayer su desfile, decidió posponerlo al domingo 1 de marzo, para que no interfiera con la Festa do Lacón con Grelos del próximo fin de semana. Así, manteniendo la misma hora y ubicación, el desfile partirá a las 11 horas desde el pabellón municipal de deportes. Todos los premios y catergorías anunciados en el cartel original se mantenienen sin cambios.