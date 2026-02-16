Mi cuenta

Diario de Arousa

Ulla - Umia

Catoira y Pontecesures reivindican su derecho al tren tras diez días sin servicio

Fátima Frieiro
16/02/2026 19:46
Estación de tren de Vilagarcía tras la cancelación del servicio
Mónica Ferreirós
Los usuarios del tren de Catoira y Pontecesures están hartos tras diez días sin que se haya restablecido el servicio con parada en estas dos localidades. Es por ello que el exconcejal de Pontecesures, Luis Ángel Sabariz Rolán, ha remitido un escrito a la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta de Galicia transmitiendo el malestar al respecto.

El exconcejal entiende que esta situación supone un “grave prexuízo para o cada vez maior número de usuarios do servizo nestas vilas, fundamentalmente persoas traballadoras, estudantes e doentes que acoden ás consultas médicas e a hospitais”. Desde la administración se ha intentando paliar esta situación con un servicio de transporte en autobús que no satisface del todo. “Os retrasos, a necesidade de facer transbordos, as incomodidades e a desinformación está a indignar a todos, xa que non se entende o que está a pasar”, declara Sabariz. De hecho le parece “incrible” que después de todo este tiempo no se hayan resuelto las deficiencias, de existir, en un trayecto de solo 27,7 kilómetros ni tampoco “se entenden as diferencias Renfe-Adif á hora de reanudar a circulación pola vía en cuestión”. Entienden que están siendo discriminados.

