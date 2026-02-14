El PP de Pontecesures exige transparencia sobre el nuevo modelo de recogida de basuras

Portavoz del PP de Pontecesures, Manuel Vidal Seage DA

El PP de Pontecesures exige planificación y transparencia al gobierno local de Maite Tocino sobre el futuro modelo de recogida de basura del concello, con la finalidad de que se garantice este servicio básico para los vecinos. La demanda viene dada ante la inminente ruptura con la Mancomunidad Serra do Barbanza, responsable del servicio hasta el momento.

“Entendemos que a rexedora está nunha situación moi complicada porque, en primeiro lugar, ten que recoñecer que o modelo do BNG no Barbanza, alternativo a Sogama e no que nos embarcaron aos cesureños hai vinte anos, é un absoluto fracaso, algo que non nos estrana dada a habitual e nefasta capacidade de xestión dos nacionalistas. E en segundo lugar, ten que admitir que non lle queda outra que recurrir a Sogama, aínda que se lle levanten ronchas, por que é a solución máis capaz e eficiente”, manifiesta el portavoz del PP, Manuel Vidal Seage.

El concejal afirma que actualmente “o servizo está garantido grazas ao rescate de Sogama”, subrayando que “esta empresa dependente da Xunta nunca vai deixar tirada á xente”. Así, establece que que ha llegado el momento “das dedicións firmes e pensadas a prol dos veciños” y espera que sea “unha solución consensuada con todos os grupos municipais”.

Además del futuro modelo, el edil popular también cree que la alcaldesa debe abordar e informar sobre el futuro de las tasas, cifradas en 56 euros anuales en el caso de las viviendas. Asimismo, Vidal Seage demanda información sobre la posible deuda con la entidad gestora de O Barbanza y los costes del abandono de este servicio.

En esta línea, el portavoz popular revela que “o futuro da recollida do lixo de Pontecesures está claro que non pasa pola Mancomunidade do Barbanza, xa que hai un informe do Consello de Contas que é demoledor sobre a inviabilidade da planta e a ilegalidade do modelo de tratamento húmidoseco”. Según apunta, dicho documento evidencia las diversas “carencias” que presenta el servicio, ya que indica que está tensionado hasta el límite, con una gobernanza débil, riesgo financiero e incumplimientos normativos.

De esta forma, expone que se opera sin contrato desde octubre de 2023, arrastra una deuda global de casi 24 millones, tiene la capacidad de 15.000 toneladas desbordada “por riba do dobre de residuos”, faltan inversiones para la actualización de la planta y el sistema, existen problemas legales con figuras de los municipios adheridos y clientes, y los costes están disparados.

“A iso nos levou o BNG e disto terán que sacarnos, pero deben saber que poden contar co PP, se queren e non lles causa moito desacougo, posto que somos un partido responsable e entendemos que estamos ante un servizo básico que os cesureños teñen que recibir nas mellores condicións”, concluye el edil.