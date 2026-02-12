Valga celebra el Entroido con todo el sabor de las recetas típicas de estas fechas

Participantes en el taller Concello

Las actividades de Envecellemento Activo, que promueve el Concello de Valga, llegaron ya a las fechas de Entroido, con la gastronomía como gran protagonista. Las participantes del taller de autocuidado pasaron una arde ante fogones, preparando algunas de las delicias típicas de estas fechas.

Así, cocinaron filloas y orejas, que llenaron de olor a anís la cocina del Codi, donde se llevó a cabo el taller. Las asistentes conocieron como se prepara “o amoado das filloas e a msa das orellas”, explican desde el Concello, para después poner las tarteras al fuego para cocinarlas.

Las rosquillas fueron otro de los postres que prepararon con esmero. La sesión incluyó otro plato sagrado: las chulas de bacalao desmigado, una receta tradicional de la época de la cuaresma. Aunque no todo va a ser comer en el Entroido, ya que un ingrediente que no puede faltar en esta fiesta son los disfraces.

En el colegio de Baño- Xanza, el alumnado acudió vestido como todo un revival setentero y en la fiesta no faltó la música. Además lo compartieron con los usuarios del Codi, a los que cantaron canciones de Entroido.