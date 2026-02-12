Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ulla - Umia

Valga celebra el Entroido con todo el sabor de las recetas típicas de estas fechas

Las actividades de Envecellemento Activo incluyeron un taller gastronómico en la cocina del Codi

Olalla Bouza
12/02/2026 20:52
Participantes en el taller
Participantes en el taller
Concello
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Las actividades de Envecellemento Activo, que promueve el Concello de Valga, llegaron ya a las fechas de Entroido, con la gastronomía como gran protagonista. Las participantes del taller de autocuidado pasaron una arde ante fogones, preparando algunas de las delicias típicas de estas fechas.

Así, cocinaron filloas y orejas, que llenaron de olor a anís la cocina del Codi, donde se llevó a cabo el taller. Las asistentes conocieron como se prepara “o amoado das filloas e a msa das orellas”, explican desde el Concello, para después poner las tarteras al fuego para cocinarlas.

Las rosquillas fueron otro de los postres que prepararon con esmero. La sesión incluyó otro plato sagrado: las chulas de bacalao desmigado, una receta tradicional de la época de la cuaresma. Aunque no todo va a ser comer en el Entroido, ya que un ingrediente que no puede faltar en esta fiesta son los disfraces.

En el colegio de Baño- Xanza, el alumnado acudió vestido como todo un revival setentero y en la fiesta no faltó la música. Además lo compartieron con los usuarios del Codi, a los que cantaron canciones de Entroido.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Estado en el que se encuentra el suelo

Una gran grieta bordea el mirador de A Laxe y causa preocupación vecinal
Olalla Bouza
Imagen de archivo del Concello de Sanxenxo

Sanxenxo ya cuenta con todos los terrenos para ejecutar las 281 viviendas en A Granxa
C. Hierro
Estado en el que se encuentra el vial

El Puerto exige a la empresa que asfaltó Gómez Paratcha la reparación de los desperfectos
Fátima Frieiro
Imagen de los GEAS trabajando en el naufragio del barco en O Grove

El bateeiro hundido con gasoil no lo reflotarán hasta acabar la investigación
C. Hierro