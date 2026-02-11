Moraña se anticipa y atrasa el desfile de Entroido mientras otros concellos siguen en duda

Desfile de Entroido en Arousa Gonzalo Salgado

Moraña toma la iniciativa y aplaza el desfile de Entroido al sábado 21 de febrero ante la previsión de lluvias durante el fin de semana. Por su parte, otros concellos de la comarca de Ulla-Umia prefieren apurar hasta el último día y se niegan a cancelar las celebraciones por el momento.

Así lo anunció el Concello de Moraña siendo el primero de la comarca que reculaba y aplazaba la celebración dando una nueva fecha. Por su parte, Caldas también anunció cambios para soportar las lluvias que se prevén durante el fin de semana y es que instalará una carpa en A Tafona para albergar algunos de los actos centrales de su programa de Entroido.

Esperan la previsión del tiempo

Cuntis, Cesures y Catoira, aún no lo tienen claro y prefieren esperar a mañana para anunciar -si fuera necesario- el aplazamiento del desfile previsto para el domingo 15 de febrero.

Desde Cuntis enfrentan además un problema a mayores y es que si deciden retrasar la celebración del Entroido se juntaría con la Festa do Lacón, algo que no pueden permitir. “Estamos vendo cando poñelo porque co Lacón, non se pode xuntar. O casco histórico estará pechado por toda a programación así que teríamos que irnos a marzo”, explica el responsable de Turismo del Concello, Manuel Martínez.

En cuanto a Catoira, aunque este año apostaron por premiar también a los paraguas mejor caracterizados ante la previsión de lluvias, no celebrarán el desfile si las condiciones no son favorables. Además, el Concello vikingo aseguró que tampoco tenían posibilidad de llevar al interior los actos por el mal estado del pabellón.

El concejal de Cultura vikingo, Raúl Gómez, aseguró que no se comunicará una nueva fecha -en caso de suspensión- hasta que se confirme que se podrá celebrar para evitar “marear á xente” con tanto cambio.