La Xunta suspende mañana las actividades en el exterior en los colegios de Cuntis y Moraña por un nuevo temporal

Una zona anegada en Cuntis tras el paso de un temporal Mónica Ferreirós

La Comisión Escolar de Alertas decide suspender las actividades en el exterior de los centros educativos de Cuntis y Moraña tras el último aviso de la Xunta con el que activa desde esta madrugada la alerta naranja por lluvias en el interior de Pontevedra. También se suspenderán las actividades deportivas federadas y del programa Xogade en el exterior.

Según la Axencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet), el aviso permanecerá activo desde las primeras horas de esta madrugada en el interior de Pontevedra -afectando por lo tanto a concellos como Cuntis y Moraña- por la llegada de un fenómeno meteorológico adverso con precipitaciones que pueden llegar a acumular más de 100 litros en 24 horas.

La Xunta recomienda circular con precaución e informarse antes del estado de las carreteras para no atravesar zonas inundadas.