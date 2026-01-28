Catoira y Pontecesures reciben los estudios clave para implantar sistemas de energía sostenible

El presidente de la Diputación, Luis López, junto a los alcaldes de los concellos implicados en este programa Cedida

La Diputación de Pontevedra entregó ayer a alcaldes de Catoira, Pontecesures y otros nueve concellos de la provincia los últimos informes elaborados por la Oficina de Transformación Comunitaria para la implantación de nuevos sistemas de producción y consumo de energía sostenible, de acuerdo con las condiciones territoriales de cada municipio.

Se trata de un proyecto -con un presupuesto de 750.000 euros- puesto en marcha hace casi dos años y diseñado para los 59 ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes de la provincia. Los estudios que se entregaron ayer eran los últimos para completar esta lista de municipios y con ellos se pretende impulsar el potencial energético de cada uno de ellos.

Todos los asistentes recibieron las explicaciones por parte de los técnicos sobre las conclusiones de un informe que consta de dos apartados: uno que contextualiza el potencial de cada una de las energías renovables para cada municipio y otro con un estudio de viabilidad para el desarrollo de plantas fotovoltaicas en edificios públicos.

Una vez entregados los informes, el organismo provincial asegura que seguirá asesorando y coordinando para implementar estos sistemas cuanto antes. Además, el presidente de la Diputación, Luis López, recordó que ya son siete las comunidades energéticas constituidas actualmente.