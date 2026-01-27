Una fuerte granizada provoca una colisión múltiple en la AP-9 con 10 vehículos implicados

Dos coches que impactaron en la AP-9 a la altura de Portas Cedida

Una fuerte granizada cubre de blanco un tramo de la AP-9 a la altura de Portas y provoca la colisión de 10 vehículos -coches y camiones- que bloquearon la vía en sentido Santiago de Compostela durante varias horas.

Los últimos fuertes coletazos de Joseph desbordan el Umia y desprenden bateas, fachadas y árboles Más información

Después de que la borrasca Joseph se cebara con Caldas de Reis y Portas ante el desbordamiento del río Umia, una fuerte granizada ocasionó esta tarde, en torno a las 15:00 horas, que varios vehículos colisionaran unos contra otros al tratar de frenar y perder el control en plena autopista. Afortunadamente no hubo daños personales, pero sí muchos vehículos que acabaron en mal estado y tuvieron que ser retirados de la vía.

Los operarios que se acercaron hasta allí creen que pudo haber sido uno de los vehículos el que perdió el control y al colisionar motivó que los que viajaban detrás tuvieran que maniobrar y perdieran también el control derrapando en el hielo que cubría la vía.