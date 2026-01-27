Mi cuenta

Una fuerte granizada provoca una colisión múltiple en la AP-9 con 10 vehículos implicados

No hubo daños personales a pesar de la aparatosidad del incidente 

Fátima Pérez
27/01/2026 17:29
Dos coches que impactaron en la AP-9 a la altura de Portas
Dos coches que impactaron en la AP-9 a la altura de Portas
Cedida
Una fuerte granizada cubre de blanco un tramo de la AP-9 a la altura de Portas y provoca la colisión de 10 vehículos -coches y camiones- que bloquearon la vía en sentido Santiago de Compostela durante varias horas. 

En Oubiña la imagen del Umia desbordado dejó escenas impactantes

Los últimos fuertes coletazos de Joseph desbordan el Umia y desprenden bateas, fachadas y árboles

Después de que la borrasca Joseph se cebara con Caldas de Reis y Portas ante el desbordamiento del río Umia, una fuerte granizada ocasionó esta tarde, en torno a las 15:00 horas, que varios vehículos colisionaran unos contra otros al tratar de frenar y perder el control en plena autopista. Afortunadamente no hubo daños personales, pero sí muchos vehículos que acabaron en mal estado y tuvieron que ser retirados de la vía. 

Los operarios que se acercaron hasta allí creen que pudo haber sido uno de los vehículos el que perdió el control y al colisionar motivó que los que viajaban detrás tuvieran que maniobrar y perdieran también el control derrapando en el hielo que cubría la vía. 

