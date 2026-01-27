El Umia no puede contra Joseph y desborda anegando Caldas y Portas

El Umia inunda Caldas Concello de Caldas

La borrasca Joseph se ceba también con Caldas donde, esta madrugada, en torno a las 3:00 horas, desbordaba el río Umia anegando todo el entorno de A Tafona y otros muchos puntos del término municipal. Su vecina Portas también sufrió las consecuencias de estas inundaciones con tejados destruidos, cables incendiados y una de las principales vías de acceso entre Caldas y Portas totalmente cortada.

El aparcamiento del supermercado Froiz, la zona baja del restaurante O Cruceiro y varias viviendas son algunos de los puntos que, por el momento, permanece totalmente inundados en Caldas. Desde Protección Civil advierten "estamos procedendo a iniciar o achique, pero é imposible porque temos que agardar a que baixe o río".

Afortunadamente no se registraron daños personales pero los operarios deben esperar a que baje el nivel del agua para poder limpiar todos los puntos afectados y temen que si el temporal castiga de nuevo los concellos próximos, como Cuntis o Forcarei, el agua llegue de nuevo a Caldas causando más estragos. "Se chove moito na zona de Forcarei ou polos arredores, temos o mesmo problema porque nos afecta ao encoro", explican.

El alcalde, Jacobo Pérez, explicó que fue necesario poner de nuevo en funcionamiento las bombas de achique de la Plaza do Camiño tras una avería y agradeció a todos los operarios su trabajo durante “unha longa xornada”. Desde el Concello piden ahora que se retiren los vehículos que quedaron en las zonas anegadas.

En Portas la situación no fue mejor “estuvimos toda a noite traballando”, explican desde Protección Civil. Desde las 3:00 horas cuando el Umia rebosó se registraron cortes de carreteras totalmente anegadas y múltiples incidencias. "En Ponte Chaín cortamos toda a vía e non se podía circular e polas vías secundarías poucas estaban abertas", cuentan.

El Gallo se mantuvo

Aunque Cuntis fue ayer uno de los municipios que salió peor parado, finalmente el río Gallo que amenazaba con desbordar se mantuvo y los operarios de Protección Civil se desplazaron durante la madrugada a otros puntos como Portas donde el agua ya estaba causando estragos.