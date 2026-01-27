Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ulla-Umia

El Umia no puede contra Joseph y desborda anegando Caldas y Portas

Desde Protección Civil aseguran que hay muchos puntos inundados pero deben esperar a que baje el río para achicar y limpiar las zonas afectadas

Fátima Pérez
27/01/2026 12:14
El Umia inunda Caldas
El Umia inunda Caldas
Concello de Caldas
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

La borrasca Joseph se ceba también con Caldas donde, esta madrugada, en torno a las 3:00 horas, desbordaba el río Umia anegando todo el entorno de A Tafona y otros muchos puntos del término municipal. Su vecina Portas también sufrió las consecuencias de estas inundaciones con tejados destruidos, cables incendiados y una de las principales vías de acceso entre Caldas y Portas totalmente cortada.

El aparcamiento del supermercado Froiz, la zona baja del restaurante O Cruceiro y varias viviendas son algunos de los puntos que, por el momento, permanece totalmente inundados en Caldas. Desde Protección Civil advierten "estamos procedendo a iniciar o achique, pero é imposible porque temos que agardar a que baixe o río". 

Afortunadamente no se registraron daños personales pero los operarios deben esperar a que baje el nivel del agua para poder limpiar todos los puntos afectados y temen que si el temporal castiga de nuevo los concellos próximos, como Cuntis o Forcarei, el agua llegue de nuevo a Caldas causando más estragos. "Se chove moito na zona de Forcarei ou polos arredores, temos o mesmo problema porque nos afecta ao encoro", explican.

Una vivienda anegada en el lugar de Calvos, en Cuntis

La borrasca Joseph se ensaña con Cuntis y deja el Gallo al límite: “Hai auga por todos lados”

Más información

El alcalde, Jacobo Pérez, explicó que fue necesario poner de nuevo en funcionamiento las bombas de achique de la Plaza do Camiño tras una avería y agradeció a todos los operarios su trabajo durante “unha longa xornada”. Desde el Concello piden ahora que se retiren los vehículos que quedaron en las zonas anegadas.

En Portas la situación no fue mejor “estuvimos toda a noite traballando”, explican desde Protección Civil. Desde las 3:00 horas cuando el Umia rebosó se registraron cortes de carreteras totalmente anegadas y múltiples incidencias. "En Ponte Chaín cortamos toda a vía e non se podía circular e polas vías secundarías poucas estaban abertas", cuentan.

El Gallo se mantuvo

Aunque Cuntis fue ayer uno de los municipios que salió peor parado, finalmente el río Gallo que amenazaba con desbordar se mantuvo y los operarios de Protección Civil se desplazaron durante la madrugada a otros puntos como Portas donde el agua ya estaba causando estragos.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Xoel Otero en el Campeonato Gallego de Ourense

Xoel Otero se proclama campeón gallego Sub 23 en vallas
María Caldas
Imagen de la fachada del Concello de Sanxenxo

El Concello de Sanxenxo recupera "cierta normalidad" tras el ciberataque
C. Hierro
El ideal gallego

Revenidas, finalista en tres categorías de los premios Iberian Festival
Fátima Frieiro
El Umia desbordó completamente a su paso por Ribadumia

El Umia anega fincas y obliga a cortar carreteras a su paso por O Salnés
A. Louro