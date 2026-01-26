Mi cuenta

Caldas y Moraña preparan todo para premiar los disfraces del Entroido 2026

El concello caldense destinará 6.190,00 euros en premios mientras que en el morañés serán 3.225 euros 

Fátima Pérez
26/01/2026 19:16
El desfile de Entroido de Catoira en su pasada edición
El desfile de Entroido en Arousa
Cedida
Caldas destinará 6.190,00 euros en premios al concurso de disfraces y carrozas de Entroido 2026 que se celebrará el próximo domingo 15 de febrero.

 En total se establecen cinco categorías. Los grupos, tanto de adultos como de infantiles, deberán contar con un total de 11 personas y podrán optar a un primer premio de 400 euros, un segundo de 300 y un tercero de 200. Los centros educativos, las Anpas y las carrozas también competirán por estas mismas cuantías, mientras que los grupos de menos de 10 participantes podrán ganar 200 euros si suben al primer puesto, 150 para los segundos y 100 euros para los terceros clasificados. 

Valga repartirá 2.850 euros de premios en su concurso de Entroido 2026

Más información

Las parejas, por su parte, tendrán un primer premio de 175 euros, un segundo de 120, y un tercero de 80, mientras que en la categoría individual los reconocimientos serán de 120, 75 y 50 euros, respectivamente. 

En Moraña

En su vecina Moraña, el presupuesto será algo más ajustado, ya que también se trata de un municipio con menor densidad de población. Aquí se repartirán un total de 3.225 euros. 

Así, los que participen en la categoría individual optarán a un primer premio de 80 euros, un segundo de 55 y un tercero de 40. Los premios para parejas serán de 110, 80 y 55 euros euros y los de grupos de 180, 125 y 100 euros. Finalmente, las cuantías más elevadas serán para las tres primeras comparsas con 300 euros, 275 y 225 euros. A mayores el Concello repartirá un premio especial de 100 euros al que optan todos los participantes en el desfile y será otorgado al disfraz “más simpático”. 

El desfile de Entroido de Catoira en su pasada edición

El Entroido de Catoira incrementa la cuantía de sus premios y suma dos nuevas categorías

Más información

El desfile de Moraña saldrá de la parte de atrás del Edificio Multiusos y recorrerá las calles de Santa Lucía. 

En ambos concellos se pueden presentar ya las solicitudes para participar en los desfiles de Entroido 2026. 

