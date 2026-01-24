El Camiño Portugués pola Costa aumentó el tránsito un 20%, llegando a 89.500 peregrinos

Imagen de archivo de peregrinos a su paso por Caldas de Reis Gonzalo Salgado

El Camiño Portugués pola Costa, que transita entre otros municipios por Caldas, Valga y Pontecesures, es el itinerario xacobeo que más creció el pasado año. Así señalan que el incremento, de casi un 20% se traduce en un total de 89.500 peregrinos en esta ruta.

El 80% de estas personas, destacaron los diputados del Partido Popular, Miguel Fidalgo y Felisa Rodríguez, son extranjeros, especialmente alemanes, norteamericanos e italianos. “Esta internacionalización debe ser unha das bazas que debemos xogar para conseguir aumentar o número de peregrinos, co conseguinte aumento dos ingresos para os nosos sectores comerciais e hostaleiros”, indicó Figalgo en una de sus intervenciones en la feria madrileña de turismo.

Desde Fitur, tanto Fidalgo como Rodríguez lamentaron que el impulso que registra este Camino “non se vexa correspondido pola atención que merece desde o Concello de Vigo, que leva moitos anos negándose a sinalizar o traxecto ao seu paso polo municipio vigués”. Es por ello que instaron al alcalde de esta localidad, Abel Caballero, a abandonar “súa promoción. En concreto, demandaron ao Concello de Vigo que “abandone dunha vez o seu sectarismo e acceda a sinalizar o traxecto”.