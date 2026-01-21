Mi cuenta

Diario de Arousa

Ulla - Umia

Tres miembros de Protección Civil de Valga reciben un distintivo por su participación en el dispositivo de emergencias tras la Dana

Los agentes de seguridad formaron parte del contingente coordinado por la Xunta de Galicia y que se trasladó a la Comunidad Valenciana en otoño de 2024

Sandra Rey
21/01/2026 12:44
Imagen de los tres agentes reconocidos con el distintivo
Imagen de los tres agentes reconocidos con el distintivo
Cedida
José Manuel Otero “Camaño”, responsable de agrupación, Alberto Otero y Juan Jesús Santalla han sido reconocidos por el Ministerio del Interior con el distintivo honorífico de participación en el dispositivo de emergencias y seguridad tras la Dana. 

Los tres miembros de Protección Civil de Valga formaron parte del contingente coordinado por la Xunta de Galicia y que se trasladó a la Comunidad Valenciana en otoño de 2024 para colaborar en las tareas de ayuda y rescate, mitigar los daños, prestar auxilio a la población y cooperar en la recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones.

Los voluntarios valgueses desplazaron, además, un vehículo y un remolque de intervención con materiales de achique, excarcelación, iluminación y otros equipos. Realizaron intervenciones en las localidades de Alfafar, Paiporta y Picaña como drenajes en garajes, bajos y ascensores, recogida de materiales, limpieza de calles y mediciones de gases, entre otras.

Con este distintivo se reconocer su “participación destacada” en aquellos momentos trágicos. “A intervención de todos os servizos de emerxencias involucrados na xestión dos efectos da DANA constituíu unha actuación sen precedentes, que puxo de manifesto as capacidades e profesionalidade dos servizos de Protección Civil e do conxunto das Forzas e Corpos de Seguridade”, destaca el Ministerio.

