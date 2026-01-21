Mi cuenta

Diario de Arousa

Ulla - Umia

Catoira aprueba el proyecto de recuperación del Camiño Real por más de 928.000 euros

La actuación sumará un tramo de 700 metros hasta el Mirador de Abalo gracias a conseguir todas las subvenciones para su financiación

Sandra Rey
21/01/2026 18:32
Infografía de los 1.800 metros del recorrido
Infografía de los 1.800 metros del recorrido
Cedida
El Concello de Catoira aprobó en Pleno extraodinario –con los votos a favor del BNG,  en contra del PP y la abstención del PSOE– el proyecto para recuperar el Camiño Real con una inversión que asciende a los 928.622,22 euros, que se financiarán gracias al Plan Extra de la Diputación (500.000 euros) y de los fondos europeos FEDER a través de Mar de Santiago (429.000 euros), sin necesidad de añadir dinero municipal. 

Una vez aprobado el proyecto y la autorización del gasto, el gobierno local iniciará los trámites administrativos para licitar la obra. La intención es que el proceso de contratación se cierre en menos de dos meses, entre la presentación de ofertas, la valoración y la adjudicación definitiva.

El alcalde, Xoán Castaño, recuerda que la actuación fue inicialmente concebida como la rehabilitación de espacios y construcción de una senda peatonal de 1.100 metros desde el centro urbano hasta la laguna de Pedras Miúdas, pero a raíz de que se consiguieron todas las subvenciones, se decidió aumentar el proyecto en otros 700 metros a mayores con un tramo hasta el Mirador de Abalo, en las inmediaciones del parque empresarial.

La actuación prevista entre el centro del municipio y Abalo convertirá el espacio en un área de esparcimiento peatonal de plataforma única con dos partes diferenciadas: por un lado, el Paseo da Ría, donde se permitirá el tráfico de servicios para las viviendas y, por otro, una nueva senda peatonal de 1.800 metros que tendrá un acabado más natural.

Según subraya Castaño, el Concello tomó la decisión de apostar por el proyecto por su carácter estratégico: recuperar un espacio público que ahora está degradado, promover la movilidad sostenible y poner en valor el patrimonio cultural del municipio. La actuación pretende, además, mejorar el equilibrio entre los diferentes núcleos.

Por otro lado, el Concello también tiene en marcha otra iniciativa para terminar de mejorar el Camiño Real hasta el margen con Vilagarcía. Esta última actuación ya fue presentada en la Diputación para conseguir financiación a través de la última edición del Plan Extra.

