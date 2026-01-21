Mi cuenta

Ulla - Umia

Carracedo Fala traslada al alcalde de Caldas un dossier con propuestas para mejorar la parroquia

Entre las iniciativas destacan la mejora del Camiño do Outeiro, la descentralización de las actividades culturales o el inicio de las obras de la depuradora de O Fieitoso, entre otras

Redacción
21/01/2026 18:41
El alcalde, Jacobo Pérez, durante una de sus visitas por parroquias
Cedida
La directiva de Carracedo Fala ha trasladado al alcalde de Caldas, Jacobo Pérez, un dossier con diversas propuestas de actuaciones de mejora en la parroquia, aprovechando la visita del primer edil al centro social en el marco de sus rondas de contacto con las zonas del rural.

Entre las cuestiones más relevantes están la mejora del Camiño do Outeiro, un plan para la recuperación de fuentes y lavaderos, o la dotación de un parque infantil y de una pista multideportiva en el lugar da Carballeira.

Otras de las demandas remitidas están relacionadas con el centro social de Gorgullón y con la descentralización de las actividades culturales. “Está ben que se fagan cousas no centro da vila, pero hai persoas que non poden desprazarse de forma habitual e o lóxico sería que tamén houbese actividades nos centros sociais das parroquias, sobre todo para os nenos e para a xente maior”, señalan desde el colectivo.

El listado de peticiones también incluye la necesidad de iniciar las obras de la depuradora de O Fieitoso, concluir la red de saneamiento en la parroquia, habilitar puntos limpios móviles, agilizar los trámites urbanísticos para el uso turístico de la Casa Reitoral, o asfaltar y limpiar caminos que los vecinos consideran que no están bien cuidados: “Houbo limpezas, pero moitos dos viais quedaron atrás e non pode haber veciñanza de primeira e veciñanza de segunda”, subrayan.

La asociación recordó también al alcalde el compromiso del Pleno y de su gobierno de trasladarle al Ministerio de Transportes la necesidad de ejecutar dos pasos de peatones seguros en la confluencia del Camino de Santiago con la N-550 (lugares do Cruceiro e de Casalderrique).

