Ulla - Umia

Agustín Reguera destaca en Caldas los casi 12.000 euros invertidos en la Comunidade de Usuarios de Pazo-Eirín

La subvención forma parte de unas líneas de ayudas gestionadas por la dirección general de Administración Local, la cual ha beneficiado a cerca de 160 entidades en la provincia

Redacción
21/01/2026 18:55
Visita del delegado territorial al local de la entidad
Visita del delegado territorial al local de la entidad
Xunta
El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó ayer las instalaciones de la Comunidade de Usuarios Pazo-Eirín, en el municipio de Caldas de Reis, donde destacó la ayuda de cerca de 12.000 euros del gobierno gallego que recibió la entidad para mejorar sus infraestructuras.

La subvención forma parte de unas líneas de ayudas gestionadas por la dirección general de Administración Local, la cual ha beneficiado a cerca de 160 entidades en la provincia de Pontevedra, con una aportación total en esta área de más de 1,7 millones de euros entre la bolsa destinada a obras y la destinada a la compra de material. En el caso de la comunidad caldense, la inversión permitió mejorar la red de distribución, así como el entorno del depósito, de forma que fuese más accesible. Además, la comunidad adquirió un nuevo equipo de cloración continua.

El delegado aprovechó la visita para agradecer “la gran labor que llevan a cabo los vecinos y vecinas que, de forma voluntaria y desinteresada, invierten su tiempo de ocio para mejorar los servicios de sus parroquias” y recordó que “la Xunta estará siempre dispuesta a colaborar con este tipo de asociaciones".

