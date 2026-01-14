Mi cuenta

Diario de Arousa

Ulla - Umia

Pontecesures celebrará los 25 años de su carrera popular a favor de la salud mental

La cita deportiva será el próximo 25 de enero y las inscripciones ya están abiertas

Redacción
14/01/2026 19:46
Imagen de archivo de la competición del año pasado
El Concello de Pontecesures celebrará el próximo 25 de enero la XXV edición de su carrera popular, una cita cuyo compromiso solidario de este año será a favor de la Asociación Andaina Pro Saúde Mental, una organización sin ánimo de lucro y que da soporte a personas que sufren problemas de esta índole, así como a sus familias y cercanos, en el área sanitaria de Santiago de Compostela y la comarca de O Barbanza, preferentemente, en el entorno rural.

Las inscripciones para participar en la competición ya están abiertas y en el momento de apuntarse en ella, ya se pueden hacer las aportaciones benéficas. Todo lo recaudado será donado a la asociación para el desarrollo de proyectos que mejoren la calidad de vida de los usuarios y usuarias.

La carrera está prevista para las once de la mañana, desarrollándose las diferentes modalidades a partir de esa hora: la absoluta de ocho kilómetros, la absoluta de cuatro kilómetros; la infantil y cadete, de un kilómetro y medio; la alevín y benjamín de un kilómetro; y las categorías de pitufo y biberón de 450 y 150 metros, respectivamente. Aún así, aquellos que no quieran competir pero sí realizar un donativo, podrán adquirir el dorsal solidario.

