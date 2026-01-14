Mi cuenta

La Escuela Infantil de Valga amplia el plazo de matrícula

El centro educativo abre un periodo extraordinario desde el 19 hasta el 30 de enero para cubrir plazas vacantes

Sandra Rey
14/01/2026 11:22
Imagen de archivo de la escuela infantil valguesa
La Escuela Infantil Municipal de Valga abre un período extraordinario de matrícula entre los días 19 y 30 de enero para cubrir plazas vacantes. El trámite puede realizarse a través de la sede electrónico o el registro del Concello. En el centro pueden apuntarse niños de tres meses hasta tres años.

Las familias deberán cubrir un formulario que pueden descargar en la página web municipal. En él deben indicar los datos del alumno o alumna y demás miembros de la unidad familiar, así como los servicios que se solicitan (tipo de jornada, horario y comedor).

Asimismo, es preciso que presenten la siguiente documentación: libro de familia en el que aparezca el alumnado que solicita el ingreso; el Documento Nacional de Identidad (DNI) o pasaportes de los padres o tutores; el certificado de empadronamiento o convivencia de la unidad familiar expedido por el Concello; en el caso de separación, divorcio o nulidad matrimonial, acreditación de dicha circunstancia, con expresión de régimen de visitas.

Además, será necesaria una fotocopia de la última nómina de cada uno de los miembros de la unidad familiar en activo (en el caso de autónomos, se presentará el justificante de último ingreso a cuenta trimestral). En caso de desempleo, habrá que presentar una certificación de INEM, o del organismo autonómico correspondiente, que acredite la situación.

Por su parte, las personas que tuviesen presentada la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), expedirán una copia del documento y, en caso de no tenerla, una certificación de los datos existentes en la administración, que expide la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

