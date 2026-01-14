Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ulla - Umia

La Casa da Cultura de Cuntis acoge una exposición fotográfica sobre la emigración española en el siglo XX

La muestra posee 40 imágenes y estará disponible hasta el 14 de febrero

Sandra Rey
14/01/2026 17:44
Una de de imágenes de la muestra
Una de de imágenes de la muestra
EFE
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

La Casa da Cultura Roberto Blanco Torres de Cuntis inauguró este miércoles la exposición ‘Nós tamén fomos emigrantes. Fotografías da Axencia EFE sobre a emigración española no século XX’, un proyecto desarrollado por Abanca, Afundación y el Concello. La muestra estará disponible hasta el 14 de febrero, de lunes a viernes en horario de 16 a 21 horas y los sábados de 10:30 a 13:30 horas.

La colaboración entre las tres entidades forma parte del proyecto ‘Corrente Cultural’, que considera el arte como un instrumento imprescindible para fomentar el conocimiento y el desarrollo colectivo.

En cuanto a la exposición, consiste en una selección de cuarenta fotografías de la emigración, tanto española como gallega, procedentes de los archivos de la Agencia EFE. El objetivo es tratar de allegar esa realidad histórica a través de una síntesis fotográfica de las migraciones mediante la mirada de los fotoperiodistas de la época. Es la historia de "millóns de españois que tiveron que abandonar a súa terra para sobrevivir", explica el director de la Agencia EFE entre 1996 y 2004, Miguel Ángel Gozalo, quien estuvo presente en el acto de inauguración junto al alcalde, Manuel Campos, y la directora de Abanca en Cuntis, María José Martines.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Los jugadores que acudieron al primer entrenamiento en A Estrada

Los arousanos vuelven a las órdenes de Manolo García en la Selección Gallega UEFA
María Caldas
Imagen de edificios ubicados en Sanxenxo

La vivienda de segunda mano en Sanxenxo supera los 3.500 euros el metro cuadrado
C. Hierro
La comitiva que se desplazó a Valencia

Interior reconoce a seis efectivos de Emerxencias y Protección Civil por su solidaridad en la Dana
Olalla Bouza
El presidente de la Diputación, Luis López, durante el anuncio de las ayudas

La Diputación reparte 1,1 millones a entidades de bienestar social
C. Hierro