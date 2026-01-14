La Casa da Cultura de Cuntis acoge una exposición fotográfica sobre la emigración española en el siglo XX

Una de de imágenes de la muestra EFE

La Casa da Cultura Roberto Blanco Torres de Cuntis inauguró este miércoles la exposición ‘Nós tamén fomos emigrantes. Fotografías da Axencia EFE sobre a emigración española no século XX’, un proyecto desarrollado por Abanca, Afundación y el Concello. La muestra estará disponible hasta el 14 de febrero, de lunes a viernes en horario de 16 a 21 horas y los sábados de 10:30 a 13:30 horas.

La colaboración entre las tres entidades forma parte del proyecto ‘Corrente Cultural’, que considera el arte como un instrumento imprescindible para fomentar el conocimiento y el desarrollo colectivo.

En cuanto a la exposición, consiste en una selección de cuarenta fotografías de la emigración, tanto española como gallega, procedentes de los archivos de la Agencia EFE. El objetivo es tratar de allegar esa realidad histórica a través de una síntesis fotográfica de las migraciones mediante la mirada de los fotoperiodistas de la época. Es la historia de "millóns de españois que tiveron que abandonar a súa terra para sobrevivir", explica el director de la Agencia EFE entre 1996 y 2004, Miguel Ángel Gozalo, quien estuvo presente en el acto de inauguración junto al alcalde, Manuel Campos, y la directora de Abanca en Cuntis, María José Martines.