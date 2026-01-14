El Concello de Valga organiza actividades de conciliación para la semana del Entroido

Desfile de Carnaval del año pasado en Vilagarcía Gonzalo Salgado

El Concello de Valga ofrece a las familias del municipio diferentes alternativas de conciliación para las jornadas no lectivas del Entroido, que serán los días 16, 17 y 18 de febrero en el auditorio municipal, de 10 a 14 horas. Las actividades, dirigidas a jóvenes de tres a dieciséis años, serán de carácter lúdico y educativo, además de estar relacionadas con las fiestas de Carnaval.

Cada jornada contará con un mínimo de diez participantes y un máximo de 30, que se cubrirán por orden de inscripción. El plazo para anotarse estará abierto entre el 19 de enero y el 6 de febrero, entregando la hoja cubierta en el registro del Concello, presentándola a través de la Sede Electrónica o enviándola al correo electrónico concello@valga.gal. La hoja puede descargarse en la página web municipal.

El precio es de cinco euros por jornada para los participantes empadronados en Valga y de 7,5 euros para los no empadronados. Además, se establecen bonificaciones del 20% en esta tasa en los siguientes casos: familias con el título de familia numerosa; familias monoparentales; participantes con discapacidad igual o superior al 33%; y núcleos familiares con dos o más hijos inscritos. El pago se realizará una vez se publiquen las listas de participantes admitidos.

También se fijan bonificaciones del 100% del precio para familias en situación de vulnerabilidad , usuarios de los servicios sociales municipales y familias acogedoras de menores.

Con este tipo de propuestas el Concello busca facilitar a las familias la conciliación de las vida personal y laboral durante las vacaciones escolares.