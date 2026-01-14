Mi cuenta

Diario de Arousa

Ulla - Umia

Comienzan los trabajos de renovación de la vegetación de A Carballeira y el jardín botánico de Caldas

Al mismo tiempo se irán desarrollando las labores de acondicionamiento del mobiliario urbano e instalaciones del entorno

Sandra Rey
14/01/2026 19:43
Visita al comienzo de la segunda fase de las obras
Visita al comienzo de la segunda fase de las obras
Cedida
El Concello de Caldas de Reis inicia la segunda fase de las obras de A Carballeira y el jardín botánico con la plantación de nuevos árboles, arbustos y plantas. El teniente de alcalde, Manuel Fariña, explicó ayer que ya se terminaron los trabajos de retirada de especies invasoras y de vegetación en mal estado, y ahora comienzan las labores de jardinería y paisajismo, que se irán desarrollando de manera casi paralela a los trabajos de albañilería y de adecuación de las instalaciones para recuperar el aspecto originario de la zona verde.

Fariña apunta que el director del proyecto, el decano del Colegio de Ingeniería Agrónoma de Galicia, Pedro Calaza, y representantes de la empresa Xestión Ambiental de Contratas, están coordinando los trabajos de esta segunda fase. En estos momentos se trabaja en la selección y verificación de los ejemplares de la nueva vegetación, comprados en viveros de todo el mundo, tanto dentro del pais como incluso llegados desde Bélgica, entre otros lugares del extranjero.

La renovación de la vegetación se hará por zonas, tal y como se indicó en el Plan Director, realizando alineaciones y renovación de los arboredos para mejorar el conjunto, siempre respetando su imagen y composición históricas. La intención es incrementar la biodiversidad real del espacio, tanto en número de especies distintas, como en porcentajes respecto al total de árboles, reincorporando piezas que no existen en la actualidad, pero que fueron utilizadas en el parque-jardín a lo largo de su existencia, según explica Fariña.

El objetivo final de la renovación de las plantaciones es la recuperación de la riqueza botánica para la mejora patrimonial, de la estética y de la funcionalidad de todo el espacio.

Mejora del mobiliario urbano

En paralelo, también se realizarán mejoras en el mobiliario urbano. Según explica Fariña, ya fueron retirados todos los bancos antiguos y ya están encargados los nuevos, que se instalarán en los próximos días.

Además, se seguirán retirando elementos como papeleras y cartelería; se levantarán las farolas en mal estado, se desmontará el cableado en las copas de los árboles, los puntos de toma de corriente, los juegos infantiles, la caseta de madera y el escenario; se demolerá el límite de hormigón y se levantarán los pavimentos degradados.

Posteriormente, se ejecutarán los trabajos de albañilería y limpieza general, así como la restauración de las gradas. También, se llevarán a cabo las pertinentes labores en el sistema de saneamiento y abastecimiento de agua de la zona, y se acondicionarán los caminos existentes, incluyendo la Ruta dos Muíños.

La previsión es que las obras de restauración de A Carballeira y el jardín botánico estén finalizadas a principios de la primavera de este año.

