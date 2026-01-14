Caldas acoge la II Concentración de Coches Clásicos do Carneiro

Imagen de archivo de un vehículo clásico

Caldas será el nuevo punto de reunión de la Concentración de Vehículos Clásicos do Carneiro, que celebrará su segunda edición el próximo 22 de marzo, con coches anteriores a 1995.

Los amantes del motor interesados en participar deberán inscribirse previamente –y antes del 10 de marzo– a través del WhatsApp 622 418 735 y por un precio de 37 euros por persona (25 euros para niños menores de diez años), que incluye un aperitivo en un paraje natural y una comida de confraternidad en Caldas.

Desde el Club de Vehículos Clásicos do Carneiro esclarecen que los coches tendrán que disponer de seguro obligatorio y de la ITV en vigor, y además anuncian que este año “tendremos muchas novedades”, destacando regalos y diversión asegurada para los asistentes.