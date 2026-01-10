El PP reclama la mejora de las instalaciones deportivas antes de nuevas construcciones

Imagen de archivo de Isabel Couselo, portavoz del PP Cedida

El PP de Cuntis reclama la mejora del campo de fútbol da Ran y de las demás instalaciones deportivas del municipio antes de emprender la construcción de nuevos equipamientos.

Los populares, de esta manera, señalan que debe priorizarse la reparación de las pistas y pabellones existentes. “Estamos a favor de que Cuntis teña un ximnasio público, pero antes diso cremos que os cartos da Deputación para a área de Deportes debe destinarse a arranxar os recintos que xa temos, que están en malas condicións tras bastantes anos de abandono”, indicó la portavoz Isabel Couselo. De la misma manera, indicó que la ubicación elegida por el alcalde para la instalación no cumple los requisitos.