Diario de Arousa

Cuntis

El conflicto judicial por la parcela de la piscina municipal de Cuntis se acentúa

Imponen al alcalde una multa coercitiva de 300 euros al mes para forzar que cumpla la entrega

C. Hierro
10/01/2026 20:32
Imagen de archivo del alcalde de Cuntis, Manuel Campos
Imagen de archivo del alcalde de Cuntis, Manuel Campos
Cedida
El conflicto judicial por las parcelas de la piscina municipal de Cuntis se intensifica. Esto es así porque el último auto judicial dictado por el Tribunal de Instancia de Caldas de Reis insta a investigar a todos los alcaldes y concejales del municipio desde el 2011 hasta el 2025 por desobediencia.

De esta manera, según señala el documento, han requerido de manera oficial que se presente la identificación nominal de todos los ediles y de los miembros de las Juntas de Gobierno durante estos quince años, así como el testimonio de todas las actas y acuerdos del Concello en los que se haya podido valorar cualquier cuestión relacionada con la ejecución de la sentencia que obligaba a la empresa a entregar dichas fincas a la empresa Termas de Cuntis S.L.

Por otra parte, tal y como confirma el alcalde del municipio, Manuel Campos, a él le han impuesto una multa coercitiva de 300 euros al mes con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y administrativas o, lo que es lo mismo, forzar al Concello a que se cumpla con las órdenes establecidas.

Desde el gobierno local indican que acatan la decisión judicial pero no la comparten. Así, indican que “os autos xudiciais non recoñecen nin a realidade das actuacións nin a complexidade das mesas na súa execución”. Así mismo, en un comunicado, califican la actuación de Termas de Cuntis S.L. como “lamentable” y señalan que “o único que buscan é amedentrar”.

Por otro lado, cuentan que, tras una reunión con sus asesores jurídicos, plantearán de forma “inmediata” un recurso a esta decisión judicial.

