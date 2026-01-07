La comarca del Ulla-Umia continúa sin puntos limpios fijos pese al objetivo de la Xunta de cara a 2030

Operarios trabajando en el punto limpio fijo de Vilagarcía de Arousa Mónica Ferreirós

En materia de residuos Arousa pone el foco en la comarca del Ulla-Umia donde los concellos se enfrentan a una mayor dificultad en la gestión de residuos de gran tamaño por la ausencia de puntos limpios fijos. Así lo constata el Plan de Xestión de Residuos Municipais de Galicia (Pxrmg), elaborado por la Xunta de Galicia, que identifica carencias persistentes en zonas del interior de la provincia de Pontevedra. Este plan presenta líneas estratégicas a implementar de cara a 2030 con un objetivo claro: conseguir la totalidad de la población con servicio de punto limpio ya sea fijo, móvil o de proximidad.

Estas instalaciones están pensadas para la recepción selectiva y almacenamiento temporal de residuos que no pueden ser gestionados por los servicios convencionales de la recogida, por su tamaño o composición. Según detalla el informe autonómico, algunos puntos de la comarca como Catoira, Cuntis, Moraña o Portas no cuentan con puntos limpios fijos. Aun así, algunos como Moraña o Portas sí disponen de puntos móviles, una solución pensada como apoyo, pero que en la práctica no logra absorber residuos de gran tamaño.

El propio Pxrmg reconoce que todavía existen territorios sin cobertura suficiente, y señala que, en una comunidad como Galicia el objetivo es garantizar el acceso universal al servicio de punto limpio.

En este plan autonómico la Xunta plantea subvenciones dirigidas a las entidades locales, tanto para implantar nuevos servicios como para mejorar los existentes, adaptándolos a las características sociodemográficas de cada territorio. Sin embargo, como evidencian los concellos del Ulla-Umia, las condiciones exigidas en algunas convocatorias han supuesto un obstáculo.

El freno del suelo industrial

En Cuntis, el Concello dispone de un espacio de depósito de residuos en el polígono de A Ran, pero no se trata de un punto limpio oficial, ya que no se encuentra registrado en el Sirga, el registro oficial de la Xunta de Galicia que recoge instalaciones de este tipo. “Nin Cuntis, nin Moraña, nin Caldas, nin Portas temos punto limpo fixo porque nas últimas ordes de subvencións esixíase que estivese asentado en solo industrial”, explica el alcalde, Manuel Campos.

Según explica el regidor, los concellos de la zona llegaron a plantear la creación de un punto limpio conjunto, pero la falta de parcelas disponibles con uso industrial frustró la iniciativa. “Falamos de facelo conxunto entre os concellos máis próximos, pero tiña que ser unha parcela con uso industrial e ningún a tiñamos. Hai solo industrial en desenvolvemento, pero ninguén dispoñía dunha parcela propiamente dita”, apunta Campos.

O punto limpo fixo tería un espazo con mellor xestión, con todo valado, como todos os concellos queremos” Manuel Campos, alcalde de Cuntis

Aunque estos concellos cuentan con un servicio municipal de recogida no registran un punto limpio reglado. “O punto limpo tería un espazo con mellor xestión, todo valado, como todos queremos”, explica el regidor caldense.

Estos concellos del Ulla-Umia mantienen una conversación activa precisamente en materia de gestión de residuos y ya el pasado mes de noviembre se reunieron para trabajar en este tema. Entre los objetivos que proyectan se encuentra la creación de un punto limpio compartido como los que se pueden topar en la provincia de Ourense. “Estamos facendo estudos para ver en que zona se podería instalar un punto fixo conxunto”, apunta el alcalde de Moraña, Sito Gómez.

Allí, en Moraña, el Concello dispone de puntos limpios móviles, que el alcalde considera un apoyo, pero no una solución definitiva ya que aclara, “os puntos móbiles só recollen pequenos enseres”, pero los voluminosos son retirados por una empresa especializada cada 15 días.

Lo mismo ocurre en Caldas donde hacen recogidas puerta por puerta, algo que soluciona la gestión de los residuos, pero que en algún concello ya ha traído problemas.

Vertidos irregulares en Catoira

En Catoira la falta de un punto limpio fijo se traduce en problemas constantes con los residuos voluminosos y el alcalde, Xoán Castaño, tiene claro que el sistema actual de recogida es insuficiente. “Hai desechos que non podemos recoller, como os cascallos de obras, e iso xera un problema”, apunta y señala también a las compras por internet como un factor determinante y negativo. “Agora se mercas un colchón por internet chega á tua casa e teste que desfacer do que tes, pero na tenda física moitas veces xa recollen os vellos”, explica.

A ello se suman las incidencias en la planta de Boiro, a la que se trasladan los residuos del municipio vikingo y que ya ha experimentado complicaciones en el servicio por averías o retrasos en las recogidas.

Otro de los conflictos a los que se enfrentan es la aparición de desechos abandonados que resultan “sospeitosos”. “O procedemento é chamar e a recollida faise a finais de mes, pero cando se deixa de forma irregular dá unha imaxe moi mala do concello, ademais, sospeitamos que moitos residuos que aparecen non son só de veciños de Catoira”, advierte el regidor.

Por todo ello, Castaño estudia también la creación de un punto limpio con acceso controlado y personal municipal, ya que insiste, “se o acceso é libre, acabaría sendo un vertedoiro incontrolable”.

Trabajo pendiente para 2030

El Plan de Xestión de Residuos Municipais de Galicia apuesta por ampliar la red, fomentar el reciclaje y apoyar a todos los concellos, pero la experiencia en esta comarca arousana evidencia que aún hay trabajo pendiente de cara a ese objetivo de 2030 ya que la cobertura de puntos limpios fijos en esta zona continúa siendo incompleta y mejorable.