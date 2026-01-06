Mi cuenta

Diario de Arousa

Ulla - Umia

Tres asociaciones de Valga ganan primer concurso de decoración navideña del municipio

El Concello impulsó la iniciativa con el fin de promover la creatividad entre los vecinos de las distintas parroquias

Sandra Rey
06/01/2026 21:20
Representantes de las tres entidades con sus premios
Representantes de las tres entidades con sus premios
Cedida
Tres colectivos vecinales de diferentes parroquias de Valga son los ganadores del concurso de Decoracións de Nadal e Beléns Artesanais, convocado por primera vez por el Concello con el fin de promover la creatividad, dinamizar los diferentes núcleos del municipio y fomentar el embellecimiento del espacio público durante las fiestas navideñas.

Los premios se entregaron este lunes durante la recepción de los Reyes Magos y el primer galardón fue a parar a los vecinos de la Praza do Souto, en Pontevalga. El centro de su composición era un belén artesanal en el que las figuras estaban hechas de madera. En la plaza también destacaban un árbol en el que las piñas pintadas de colores hacían de bolas de Navidad, varios ciervos hechos de madera y con cuernos luminosos, un muñeco de nieve de neumáticos reciclados, e iluminaciones y decoraciones en las fachadas de las viviendas.

El segundo premio recayó en la asociación vecinal, cultural y sociodeportiva de Campaña, por las decoraciones del campo de fiestas. Un gran árbol central era uno de los elementos principales del proyecto, que también incluía la iluminación en la entrada del recinto, en los árboles y en los locales cultural y social. También incluia dos belenes, un muñeco de nieve con neumáticos, un reno artesanal y bolas hechas con viejas farolas recicladas.

Finalmente, el tercer galardón fue para la asociación de vecinos de Cerneira (Setecoros), que actuó en diferentes puntos de la aldea, ensalzando algunos de los elementos patrimoniales más importantes como el crucero, iluminado con una gran estrella; o el lavadero, en el que se instaló un nacimiento artesanal hecho con elementos vegetales como piñas, paja, madera y más. El agua de la fuente era el río que atravesaba el belén y, además, también colocaron árboles de Navidad en diferentes zonas.

