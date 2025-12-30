Mi cuenta

Diario de Arousa

Ulla - Umia

Cuntis convertirá la antigua casa de telégrafos en la nueva sede de la Fundación Terra Termarum

El proyecto cuenta con una inversión de más de 240.000 euros y la empresa responsable entregó ya la propuesta definitiva de la reforma

Redacción
30/12/2025 18:46
El alcalde, Manuel Campos, el concejal, José Antonio González, y el director de obra, David Álvarez, visitando el edificio
El alcalde, Manuel Campos, el concejal, José Antonio González, y el director de obra, David Álvarez, visitando el edificio
Cedida
El Concello de Cuntis acometerá próximamente la obra de reforma de la antigua casa de telégrafos para convertirla en la sede de la Fundación Terra Termarum, un proyecto que cuenta con un presupuesto de más de 240.000 euros. La empresa responsable de los trabajos entregó este martes la propuesta definitiva de la reforma. 

La obra es posible gracias a una subvención de la Diputación mediante en Plan Concello, y esta contempla en la planta baja un espacio expositivo y un taller, en el sótano estará el almacén y la primera planta queda reservada para las oficinas, con una superficie de 80 metros cuadrados. En total serán 270 metros cuadrados reservados para Terra Termarum y la difusión del potencial arqueológico del entorno.

