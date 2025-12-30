Catoira acondicionará el pabellón municipal para habilitar cuanto antes el nuevo gimnasio

Exterior del polideportivo municipal Cedida

El Concello de Catoira realizará diversas actuaciones de acondicionamiento en el pabellón municipal de deportes con el objetivo de poner a disposición de la vecindad el nuevo gimnasio lo antes posible.

Con un presupuesto de 48.995 euros, se renovará parte del tejado, se climatizará el edificio, se pintará, se instalarán rejas y cerraduras para controlar el acceso y se sustituirán falsos techos y luminarias en mal estado. Asimismo, en la entreplanta sureste, donde está previsto el gimnasio, se instalará un sistema de renovación de aire mediante dos aperturas en la fachada, la instalación de conductos de aire para la extracción y la instalación de extractores murales.

Estas actuaciones se suman a las ya contempladas en el pasado ejercicio, cuando el gobierno local ya planificara una mejora de las instalaciones con las reformas de los vestuarios y de las entradas del inmueble para hacerlo más accesible.

En cuanto al gimnasio, el Concello ya dispone también de diferentes máquinas, incluyendo material para musculación, para ejercicio cardiovascular y para trabajo funcional. El alcalde, Xoán Castaño, señala que la sala estará disponible tan pronto se terminen las últimas mejoras propuestas.