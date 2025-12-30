Mi cuenta

Diario de Arousa

Ulla - Umia

Catoira acondicionará el pabellón municipal para habilitar cuanto antes el nuevo gimnasio

En las obras se prevé mejora de la cubierta y la instalación de un sistema de renovación de aire

Redacción
30/12/2025 18:51
Exterior del polideportivo municipal
Exterior del polideportivo municipal
Cedida
El Concello de Catoira realizará diversas actuaciones de acondicionamiento en el pabellón municipal de deportes con el objetivo de poner a disposición de la vecindad el nuevo gimnasio lo antes posible.

Con un presupuesto de 48.995 euros, se renovará parte del tejado, se climatizará el edificio, se pintará, se instalarán rejas y cerraduras para controlar el acceso y se sustituirán falsos techos y luminarias en mal estado. Asimismo, en la entreplanta sureste, donde está previsto el gimnasio, se instalará un sistema de renovación de aire mediante dos aperturas en la fachada, la instalación de conductos de aire para la extracción y la instalación de extractores murales.

Estas actuaciones se suman a las ya contempladas en el pasado ejercicio, cuando el gobierno local ya planificara una mejora de las instalaciones con las reformas de los vestuarios y de las entradas del inmueble para hacerlo más accesible.

En cuanto al gimnasio, el Concello ya dispone también de diferentes máquinas, incluyendo material para musculación, para ejercicio cardiovascular y para trabajo funcional. El alcalde, Xoán Castaño, señala que la sala estará disponible tan pronto se terminen las últimas mejoras propuestas.

