Suscribete
Ulla - Umia

Valga recibirá a los Reyes Magos con una fiesta con chocolate con churros, obradoiros e hinchables

La cita será el 5 de enero, a partir de las 16 horas, en el exterior del Belén Artesanal

Redacción
29/12/2025 19:33
Los tres Reyes Magos
Los tres Reyes Magos
Cedida
Melchor, Gaspar y Baltasar visitarán Valga el próximo 5 de enero con motivo de la tradicional recepción en los exteriores del Belén Artesanal, un encuentro festivo que incluirá hinchables, chocolate con churros y obradoiros.

Los Reyes Magos saludarán a todos los niños y niñas del municipio y aprovecharán para recoger las últimas cartas con sus deseos para que, en la mañana del día 6, encuentren en sus hogares sus juguetes y regalos favoritos.

La jornada comenzará a las 16 horas con una fiesta infantil con hinchables, obradoiros y música para los más pequeños puedan divertirse mientras esperan por Sus Majestades. Mientras se desarrollan estas actividades, los Reyes Magos aprovecharán para visitar a las vecinas centenarias del Concello para felicitarles la entrada del nuevo año y entregarles un regalo.

La comitiva real tiene prevista su llegada sobre las 18 horas. A continuación se entregarán los premios del concurso de decoraciones de Navidad y belenes artesanales y, acto seguido, los pequeños podrán ir a saludar a Melchor, Gaspar y Baltar. El día concluirá con chocolate con churros.

