La exalcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro, es la nueva directora general de de Planificación y Ordenación Forestal

Arcos tras presentar su renuncia como primera edila de Moraña

La exalcaldesa de Moraña y actual teniente de alcalde, Luisa Piñeiro Arcos, es la nueva directora general de Planificación y Ordenación Forestal, sustituyendo de esta manera a José Luis Chan tras su petición propia de cese del cargo. Así lo aprobó ayer el Consello de la Xunta, junto a otros varios cambios que repercuten en la Consellería de Medio Rural.

Piñeiro Arcos desempeñaba desde el año 2022 la responsabilidad de directora-gerente de la empresa pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (Seaga). Cuenta con una amplia formación y experiencia en materia de gestión ambiental y forestal, licenciada como Ingeniera Técnica de Industria Forestales por la Escuela de Pontevedra y con un Máster en Consultoría y Verificación Medioambiental del Instituto de Investigaciones Ecológicas de Málaga. Asimismo, fue alcaldesa de Moraña entre los años 2011 y 2020 y delegada territorial de la Xunta en Pontevedra y diputada provincial.

Además de su nombramiento, el Consello de la Xunta también proclamó a Martas Forés Lojo y a Manuel Francisco Gutiérrez como secretaria general técnica de la Conselleria de Medio Rural y director general de Defensa del Monte, respectivamente.

Forés Lojo ostenta desde 2005 el título de funcionaria en el Cuerpo Superio de la Administración de la Xunta y, desde el 2022, ocupa la Subdirección General de Régimen Jurídico dentro de Medio Rural.

Por su parte, Francisco Guitiérrez ocupaba desde 2009 el cargo de jefe de servicio de Prevención de Incendios Forestales en Pontevedra y cuenta con más de 30 años de experiencia en coordinación de políticas públicas en defensa de los montes.