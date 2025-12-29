EL BNG y el PSOE de Portas en contra de los presupuestos para el 2026 al no poder contribuir en su elaboración

Imagen de archivo de la Casa Consistorial GONZALO SALGADO

El BNG y el PSOE de Portas mostraron en el Pleno del mes de diciembre su rechazo a los presupuestos para el 2026, alegando ambas formaciones que el gobierno municipal no presentó ni avisó con suficiente antelación para poder revisar la correspondiente documentación y, en consecuencia, hacer alguna modificación o propuesta al respecto. El Bloque votó en contra, mientras que los socialistas se abstuvieron.

“Non houbo ningún tipo de negociación, non se nos dou información e a convocatoria foi catro días antes, sen tempo para revisar nada”, critica el portavoz nacionalista, Arturo Norberto Fontán. Así, desde la formación subrayan que “as formas foron totalmente inadecuadas” y apuntan que, en caso de haber podido contribuir en la elaboración de las cuentas para el 2026, habrían propuesto aumentar el dinero para las inversiones.

En la misma línea, el portavoz solicialista, Manuel Flores Ortigueira, denuncia que desde el gobierno municipal no tuviesen la consideración de realizar una reunión previa para poder debatir los presupuesos, señalando que la oposición “somos un cero á izquierda”. Así, comentan que en su caso habrían propuesto aumentar el gasto en saneamiento.