Ulla - Umia

Amigos do Belén recauda 5.645 euros para la investigación sobre la medicina genómica

Los fondos serán para la fundación a cargo del doctor Ángel Carracedo

Redacción
29/12/2025 19:28
Participantes en la tómbola
Participantes en la tómbola
cedida
La tómbola solidaria organizada por la asociación Amigos do Belén de Valga se cerró con un total de 5.645 euros recaudados, una cantidad que será donada a la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, que dirige el doctor Ángel Carracedo.

La actividad se celebró entre el 20 y 22 de diciembre en los exteriores del Belén Artesanal y repartió casi 200 regalos donados por vecinos, casas comerciales y entidades del municipio, con el objetivo de reunir fondos con los que contribuir a financiar la actividad de la organización del doctor Carracedo. El cáncer, las enfermidades raras y la farmacogenética son algunos de los ámbitos prioritarios de trabajo de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica.

Desde Amigos do Belén agradecen la implicación tanto de las personas que aportaron regalos como de aquellas que participaron en la tómbola comprando boletos.

Asimismo, destacan la gran acogida que, un año más, está teniendo el Belén Artesanal. Sin ir más lejos, el pasado domingo se registraron colas de una hora y media para poder entrar a verlo. El montaje estará abierto hasta el día 11 de enero en los siguiente horarios: de lunes a viernes de 17:30 a 20:30 horas y fines de semana y festivos, de 12 a 14 horas y de 17 a 20:30 horas.

