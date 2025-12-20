Mi cuenta

Ulla - Umia

El PP de Cuntis critica el desfase presupuestario de las cuentas del pasado año

Los populares denuncian que “o goberno ten recurrentemente máis gastos que ingresos”

Sandra Rey
20/12/2025 21:47
Portavoz del PP de Cuntis, Isabel Couselo
Portavoz del PP de Cuntis, Isabel Couselo
Cedida
El PP de Cuntis critica al gobierno municipal por presentar, un año más, un “desfase orzamentario na liquidación de contas de 2024”, motivo por el que el Ministerio de Hacienda solicita medidas de control. Los populares señalan que “o goberno de Cuntis ten recurrentemente máis gastos que ingresos” y por ello exigen al alcalde, Manuel Campos, que tome de inmediato medidas de contención “porque do contrario a única saída pasaría por recurtes de servizos ou subas de impostos que non estamos dispostos a tolerar”.

En esta línea, la portavoz del PP, Isabel Couselo, espera que Campos no vuelva a intentar subir los tasas municipales, apuntando que “estaremos moi alerta defendendo aos veciños”.

