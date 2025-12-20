Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ulla - Umia

Caldas recibe el rótulo del bazar “El Tesoro” que fundó la familia que descubrió el oro

El acontecimiento ocurrió después de la proyección del documental sobre el histórico hallazgo

Sandra Rey
20/12/2025 22:30
El alcalde de Caldas y la sobrina de los descubridores
El alcalde de Caldas y la sobrina de los descubridores
Cedida
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El Concello de Caldas recibió de la mano de la sobrina de los descubridores de la mayor acumulación de oro de la prehistoria europea en la villa termal, el rótulo del antiguo negocio familiar nombrado tras el hallazgo: ‘El Tesoro’. El letrero llevaba años guardado en la familia como una reliquia y el pasado viernes fue entregado al Ayuntamiento tras la proyección del documental que cuenta el descubrimiento: un conjunto de 41 piezas que suman un peso aproximado de 15 kilos.

Este acontecimiento fue el broche ideal a una jornada de éxito en el auditorio municipal, donde decenas de vecinos se reunieron para celebrar el 85 aniversario de este histórico hallazgo con la proyección de su documental, organizado por Terra Calda.

Asimismo, después de la proyección el presidente de la entidad organizadora, Francis Forján, reivindicó ante el público la necesidad de hacer un museo en el municipio con el objetivo de salvaguardar y promover la historia de la localidad.

Los asistentes se mostraron muy interesados y contentos tras la conclusión del evento.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

María Angulo defiende un balón en el partido ante el Ibaizabal en el Sara Gómez

El Cortegada sella una épica victoria ante el líder Ibaizabal en casa
María Caldas
Luis Gabín durante un partido

El Sigaltec no logra romper su mala racha y cae ante el Bosco por un 91-78
María Caldas
Portavoz del PP de Cuntis, Isabel Couselo

El PP de Cuntis critica el desfase presupuestario de las cuentas del pasado año
Sandra Rey
El ideal gallego

El PSOE de Rianxo insiste en acondicionar la Praza da Fonte y la barandilla del Campo de Arriba
Sandra Rey