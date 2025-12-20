Caldas recibe el rótulo del bazar “El Tesoro” que fundó la familia que descubrió el oro

El alcalde de Caldas y la sobrina de los descubridores Cedida

El Concello de Caldas recibió de la mano de la sobrina de los descubridores de la mayor acumulación de oro de la prehistoria europea en la villa termal, el rótulo del antiguo negocio familiar nombrado tras el hallazgo: ‘El Tesoro’. El letrero llevaba años guardado en la familia como una reliquia y el pasado viernes fue entregado al Ayuntamiento tras la proyección del documental que cuenta el descubrimiento: un conjunto de 41 piezas que suman un peso aproximado de 15 kilos.

Este acontecimiento fue el broche ideal a una jornada de éxito en el auditorio municipal, donde decenas de vecinos se reunieron para celebrar el 85 aniversario de este histórico hallazgo con la proyección de su documental, organizado por Terra Calda.

Asimismo, después de la proyección el presidente de la entidad organizadora, Francis Forján, reivindicó ante el público la necesidad de hacer un museo en el municipio con el objetivo de salvaguardar y promover la historia de la localidad.

Los asistentes se mostraron muy interesados y contentos tras la conclusión del evento.