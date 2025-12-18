Mi cuenta

Diario de Arousa

Moraña

El BNG suspende de militancia a un concejal de Moraña acusado de violencia machista

La formación pidió a Rubén Fernández Monteagudo que también devuelva el acta

Europa Press
18/12/2025 23:19
Fernández, en una imagen de archivo durante la pasada campaña
Fernández, en una imagen de archivo durante la pasada campaña
| cedida
La Executiva Nacional del BNG ha expulsado al concejal de Moraña Rubén Fernández Monteagudo, al que también ha pedido que devuelva el acta, tras recibir una acusación de violencia machista de la que la organización tuvo constancia a través de una persona del entorno personal de la víctima.

Según han trasladado los nacionalistas en un comunicado, la decisión se tomó en una reunión celebrada el 15 de diciembre después de conocer esta acusación el día anterior, el 14 de diciembre.

Así, la Executiva acordó, en primer lugar, comunicar la suspensión de militancia y la solicitud de dimisión y devolución de su acta como concejal en la localidad de Moraña a la persona afectada por la acusación, que en el momento de los hechos, subraya el BNG, "no tenía ningún cargo, ni responsabilidad política alguna dentro de la organización".

En segundo lugar, acordó ponerse en contacto con la víctima para trasladarle el "total y rotundo apoyo" del BNG, así como expresarle la disposición a asumir sus indicaciones a la hora de la comunicación pública de este asunto que, añade, "en la medida de lo posible, serían asumidas en aras de proteger su derecho a la intimidad y privacidad".

En este mismo comunicado, los nacionalistas destacan que toman esta decisión a pesar de que el BNG no recibió ninguna denuncia formal a través del canal interno habilitado por la organización, ya que, insisten, llegó verbalmente por una persona del entorno de la víctima.

"Tolerancia cero"

En este contexto, el BNG reafirma su defensa de una política de "tolerancia cero" con la violencia machista, "venga de donde venga y sea quien sea la persona acusada" y anima a cualquier víctima de violencia de género a denunciar, "hayan sucedido cuando hayan sucedido los hechos, porque ningún caso debe quedar impune".

En esta línea, ha informado también de que el Bloque cuenta con un protocolo contra las violencia machistas en vigor desde el año 2021, a través del cual cualquier militante puede presentar una denuncia, y que está a disposición pública en la web de la organización. A día de hoy, tal y como ha trasladado el BNG, ese protocolo no se activó nunca.

Además, ha destacado que cuenta con un canal de denuncia abierto a cualquier persona, militante o no, en la que dejar denuncias de cualquier asunto, incluido también de la violencia de género.

