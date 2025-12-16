Mi cuenta

Diario de Arousa

Ulla - Umia

Caldas demora las obras de la depuradora de Carracedo a inicios del 2026

El proyecto aún está pendiente de adjudicar y el alcalde, Jacobo Pérez, explica que el aplazamiento se debe a trámites administrativos

Sandra Rey
16/12/2025 06:06
El alcalde del municipio caldense, Jacobo Pérez
El alcalde del municipio caldense, Jacobo Pérez
Gonzalo Salgado
El Concello de Caldas de Reis demora las obras para la construcción de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de O Fieitoso, en la parroquia de Carracedo, para inicios del 2026. Así lo confirma el alcalde, Jacobo Pérez, tras explicar que el proyecto aún está pendiente de ser adjudicado y que, teniendo en cuenta la proximidad de las fiestas navideñas, no ven factible comenzarlo antes de que finalice el año.

El primer edil esclarece que el aplazamiento se debe a trámites administrativos al requerir más documentación a las empresas que se presentaron al proceso de licitación, ocasionando que se demorase el desarrollo. 

Esta es una de las actuaciones más ambiciosas que el gobierno municipal contempla para continuar avanzando “en garantir servizos básicos de calidade para toda a veciñanza, poñendo especialmente o foco no rural”, anunciaba Pérez. En cuanto al plazo de ejecución, será de tres meses, y el presupuesto ronda los 300.000 euros, financiados con fondos propios provenientes del remanente de tesorería correspondiente al ejercicio del 2024.

La administración local prevé que la infraestructura dé servicio a cerca de medio millar de habitantes en los lugares de Cortiñas, O Feitoso, O Gorgullón y Casalderrique.

