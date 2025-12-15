Protección Civil de Valga recibe un reconocimiento por su cooperación tras la Dana de Valencia

Miembros del equipo de seguridad recogiendo las distinciones Cedida

La agrupación de Protección Civil de Valga recibe un nuevo distintivo por su participación en las tareas de ayuda a las víctimas de la Dana, en Valencia, en el otoño de 2024. El acto tuvo lugar el pasado sábado en la Academia Galega de Seguridade Pública, en A Estrada, a la que asistieron el responsable del equipo valgués, José Manuel Otero "Camaño", otro de los voluntarios Juan Jesús Santalla y el concejal de Seguridad, Álvaro Fernández.

La distinción recibida supone un reconocimiento de la Xunta de Galicia a los agentes de seguridad de Valga por su contribución a mitigar los efectos catastróficos de las riadas, prestando auxilio a la población valenciana y cooperando en la recuperación de las zonas afectadas en las jornadas inmediatamente posteriores a las inundaciones.

Fueron tres los voluntarios que se trasladaron desde Valga a la Comunidad Valenciana en octubre de 2024 como parte del equipo coordinado por la Xunta, desplazando también un vehículo y un remolque de intervención con materiales de achique, excarcelación, iluminación y otros elementos. Realizaron intervenciones en las localidades de Alfafar, Paiporta y Picaña, consistentes en achiques en garajes, bajos y ascensores, recogida de objetos y limpieza de calles y mediciones de gases, entre otras.

Durante el acto, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó la solidaridad, compromiso y el trabajo en equipo que definen a las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Galicia, que son garantía de una rápida y efectiva atención a las emergencias. Y, en concreto, sobre el trabajo de cooperación que llevaron a cabo en Valencia dijo que "todo o pobo galego sentiuse moi orgulloso".