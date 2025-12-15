Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ulla - Umia

Protección Civil de Valga recibe un reconocimiento por su cooperación tras la Dana de Valencia

Fueron tres los voluntarios que se trasladaron a la Comunidad Valenciana en octubre de 2024

Sandra Rey
15/12/2025 16:04
Miembros del equipo de seguridad recogiendo las distinciones
Miembros del equipo de seguridad recogiendo las distinciones
Cedida
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

La agrupación de Protección Civil de Valga recibe un nuevo distintivo por su participación en las tareas de ayuda a las víctimas de la Dana, en Valencia, en el otoño de 2024. El acto tuvo lugar el pasado sábado en la Academia Galega de Seguridade Pública, en A Estrada, a la que asistieron el responsable del equipo valgués, José Manuel Otero "Camaño", otro de los voluntarios Juan Jesús Santalla y el concejal de Seguridad, Álvaro Fernández.

La distinción recibida supone un reconocimiento de la Xunta de Galicia a los agentes de seguridad de Valga por su contribución a mitigar los efectos catastróficos de las riadas, prestando auxilio a la población valenciana y cooperando en la recuperación de las zonas afectadas en las jornadas inmediatamente posteriores a las inundaciones.

Fueron tres los voluntarios que se trasladaron desde Valga a la Comunidad Valenciana en octubre de 2024 como parte del equipo coordinado por la Xunta, desplazando también un vehículo y un remolque de intervención con materiales de achique, excarcelación, iluminación y otros elementos. Realizaron intervenciones en las localidades de Alfafar, Paiporta y Picaña, consistentes en achiques en garajes, bajos y ascensores, recogida de objetos y limpieza de calles y mediciones de gases, entre otras.

Durante el acto, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó la solidaridad, compromiso y el trabajo en equipo que definen a las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Galicia, que son garantía de una rápida y efectiva atención a las emergencias. Y, en concreto, sobre el trabajo de cooperación que llevaron a cabo en Valencia dijo que "todo o pobo galego sentiuse moi orgulloso".

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El ideal gallego

Somos insiste en sus críticas tras la inspección en Servicios Sociales y acusa al ejecutivo de “bulos”
Redacción
Imagen de archivo de un desbordamiento en el río Umia

Aumentan a casi tres millones de euros el presupuesto para las obras del área de inundación de os ríos Ulla y Sar, en Valga
Sandra Rey
Las fajas de protección pueden verse en un visor de la Xunta

Ribadumia incrementa el control y los expedientes por gestión de biomasa
Beni Yáñez
El concejal, Manuel Fariña, con el calendario

Los acontecimientos del 2025 ilustran el calendario municipal de Caldas para el 2026
Sandra Rey