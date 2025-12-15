Música, cine y actividades para toda la familia conforman el programa navideño de Catoira

Imagen de archivo del multiusos de Catoira E. M.

El Concello de Catoira organiza una programación de Navidad repleta de música, cine y actividades para toda la familia, que se desarrollará desde diciembre hasta el próximo mes de enero.

Las propuestas comenzarán este martes, 16 de diciembre, con el inicio de las audiciones de la Escuela Municipal de Música, que tendrán lugar en el auditorio. La primera jornada, que será a las 19 horas, será para flauta, trompa, trombón, piano y violonchelo. Posteriormente, el viernes 19, a las 17:30 horas, será la actividad 'Música e movemento' de iniciación al lenguaje, aula de música tradicional, clarinete, piano y oboe; y más tarde, a las 19 horas, serán las audiciones de flauta, saxofón, percusión y conjunto instrumental (banda infantil).

También en el auditorio de Catoira, el domingo 21, a las 18 horas, tendrá lugar un ciclo de cine en gallego con la reproducción de 'A Galiña Turuleca', una película apta para todos los públicos.

Por otro lado, ya en enero, el día 5 a partir de las 17 horas, se realizará el clásico recorrido de la Cabalgata de Reyes, que irá desde la estación de tren hasta el edificio multiusos. Allí, Sus Majestades recibirán a los más pequeños y pequeñas y recogerán sus cartas. Además, la jornada se completa con la presencia del "belén vivente", la actuación del grupo de pandereteiras Muiños do Vento y chocolatada gratis.

Finalmente, el 6 de enero, a las 19 horas, el auditorio municipal acogerá el Concerto de Reis por parte de la Banda de Música de Catoira.