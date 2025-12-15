Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ulla - Umia

Los acontecimientos del 2025 ilustran el calendario municipal de Caldas para el 2026

El almanaque se encuentra a disposición de la ciudadanía en la nueva oficina de turismo

Sandra Rey
15/12/2025 17:00
El concejal, Manuel Fariña, con el calendario
El concejal, Manuel Fariña, con el calendario
Cedida
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

El Concello de Caldas de Reis inició ayer el reparto de sus calendarios municipales para el próximo año 2026. El teniente de alcalde, Manuel Fariña, explica que la concejalía que dirige decidió este año ilustrar cada uno de los meses del almanaque con imágenes que muestran “as experiencias compartidas” por la vecindad en actividades culturales, deportivas y fiestas de la villa termal celebradas a lo largo de este 2025.

El nacionalista anuncia que este año se han vuelto a editar 4.000 ejemplares del calendario, con la idea de que ninguna familia caldense quede sin su ejemplar. “Para nós é moi importante estar nas casas da xente, e que esta se sinta orgullosa da súa vila e das actividades que organizamos. As imaxes son unha ferramenta poderosa, por iso traballamos para facer un almanaque visualmente atractivo e que poida ser un elemento decorativo”, subraya Fariña. Los calendario pueden adquirirse en la nueva oficia de turismo del municipio.

La administración local aprovechó el trabajo de diferentes personas fotógrafas para lograr una pequeña “memoria colectiva”. Así, el mes de enero está ilustrado con la Cabalgata de Reis; febrero con una de Carnaval; marzo por una imagen del trail Laxe dos Bolos; abril por una foto de las actividades de animación a la lectura en la biblioteca municipal; mayo por una de la Festa dos Maios; y junio por una fotografía de San Juan. 

En cuanto al segundo semestre del año, julio viene ilustrado por el concierto de la Banda de Música con Ortiga; agosto por otra fotografía de bailes tradicionales en las fiestas de verano; septiembre por una imagen de la reunión motera organizada por 'Keimaos'; octubre por la carrera de viejas glorias del ciclismo; noviembre por el magosto; y diciembre con la Navidad.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El ideal gallego

Somos insiste en sus críticas tras la inspección en Servicios Sociales y acusa al ejecutivo de “bulos”
Redacción
Imagen de archivo de un desbordamiento en el río Umia

Aumentan a casi tres millones de euros el presupuesto para las obras del área de inundación de os ríos Ulla y Sar, en Valga
Sandra Rey
Las fajas de protección pueden verse en un visor de la Xunta

Ribadumia incrementa el control y los expedientes por gestión de biomasa
Beni Yáñez
Miembros del equipo de seguridad recogiendo las distinciones

Protección Civil de Valga recibe un reconocimiento por su cooperación tras la Dana de Valencia
Sandra Rey