Los acontecimientos del 2025 ilustran el calendario municipal de Caldas para el 2026

El concejal, Manuel Fariña, con el calendario Cedida

El Concello de Caldas de Reis inició ayer el reparto de sus calendarios municipales para el próximo año 2026. El teniente de alcalde, Manuel Fariña, explica que la concejalía que dirige decidió este año ilustrar cada uno de los meses del almanaque con imágenes que muestran “as experiencias compartidas” por la vecindad en actividades culturales, deportivas y fiestas de la villa termal celebradas a lo largo de este 2025.

El nacionalista anuncia que este año se han vuelto a editar 4.000 ejemplares del calendario, con la idea de que ninguna familia caldense quede sin su ejemplar. “Para nós é moi importante estar nas casas da xente, e que esta se sinta orgullosa da súa vila e das actividades que organizamos. As imaxes son unha ferramenta poderosa, por iso traballamos para facer un almanaque visualmente atractivo e que poida ser un elemento decorativo”, subraya Fariña. Los calendario pueden adquirirse en la nueva oficia de turismo del municipio.

La administración local aprovechó el trabajo de diferentes personas fotógrafas para lograr una pequeña “memoria colectiva”. Así, el mes de enero está ilustrado con la Cabalgata de Reis; febrero con una de Carnaval; marzo por una imagen del trail Laxe dos Bolos; abril por una foto de las actividades de animación a la lectura en la biblioteca municipal; mayo por una de la Festa dos Maios; y junio por una fotografía de San Juan.

En cuanto al segundo semestre del año, julio viene ilustrado por el concierto de la Banda de Música con Ortiga; agosto por otra fotografía de bailes tradicionales en las fiestas de verano; septiembre por una imagen de la reunión motera organizada por 'Keimaos'; octubre por la carrera de viejas glorias del ciclismo; noviembre por el magosto; y diciembre con la Navidad.