El Concello de Caldas inicia las obras en el Pabellón Municipal de Deportes

El teniente de alcalde, Manuel Fariña, y el conserje de la instalación deportiva durante el comienzo de los trabajos Cedida

El Concello de Caldas de Reis ha iniciado las obras en el Pabellón Municipal de Deportes para crear los nuevos vestuarios y una sala polivalente. Según anuncia el teniente de alcalde, Manuel Fariña, será necesario cerrar las instalaciones durante unos diez días para realizar las demoliciones importantes. Posteriormente, la cancha volverá a estar operativa de manera inmediata: los clubs podrán retomar su actividad diaria y el alumnado de los centros educativos podrán utilizar la pista a la vuelta de las vacaciones de Navidad.

Gracias a esta reforma se realizará una redistribución de todo el espacio que hay bajo las gradas del pabellón, renovando de manera integral los actuales vestuarios para hacerlos más accesibles y funcionales. También, se mejorarán todas las instalaciones de fontanería, saneamiento, electricidad y ventilación cumpliendo con la normativa vigente en materia de accesibilidad y sostenibilidad ambiental, y se aprovechará el espacio restante bajo las gradas para crear un nuevo espacio de usos múltiples que permitirá organizar un amplio programa de actividades deportivas.

Fariña se acercó este lunes hasta las instalaciones deportivas para dar el "pistoletazo" de salida de la reforma junto al conserje y el actual monitor deportivo. Allí, mazo en mano, subrayó que la intención es minimizar las molestias tanto a la actividad deportiva general como a los colegios próximos, acordando con la empresa adjudicataria, la caldense Decor Rede Rivas SL, acortar lo máximo posible el plazo de ejecución, que oficialmente es de cuatro meses.

Aún así, el Concello advirtió con tiempo a los clubs usuarios que durante esta semana no podrán entrenar en el pabellón, por lo que deberán hacer uso de localizaciones alternativas, ya que la previsión es que durante los primeros días de trabajo se realice la demolición de la construcción bajo la grada.

"Queremos simultanear obras e actividade na medida do posible, mais os traballos de demolición poderían supoñer un problema de seguridade pola maquinaria, o ruído e incluso a calidade do aire. Unha vez se tiren as paredes e tabiques necesarios, adecentarase a parte da cancha e xa se poderá volver a adestrar. Os vestiarios, obviamente, non estarán dispoñibles", subraya Fariña.

Por otro lado, se intentará "relaxar a tensión acústica" y evitar al máximo la actividad de las obras durante las horas docentes, estando en comunicación constante con las direcciones de los centros próximos: CPI Alfonso VII y IES Aquis Celenis. Además, la constructora se comprometió a utilizar los medios necesarios -secadoras industriales y sistemas de ventilación forzada- para agilizar las demoras de secado por la humedad de esta época.