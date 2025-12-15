Mi cuenta

Diario de Arousa

Ulla - Umia

Aumentan a casi tres millones de euros el presupuesto para las obras del área de inundación de os ríos Ulla y Sar, en Valga

El Consejo de la Xunta autorizó este lunes la firma de una adenda para añadir actuaciones nuevas al convenio de 2021 con el Concello valgués

Sandra Rey
15/12/2025 17:07
Imagen de archivo de un desbordamiento en el río Umia
Imagen de archivo de un desbordamiento en el río Umia
Mónica Ferreirós
La Xunta de Galicia eleva a cerca de tres millones de euros la inversión en las obras de mejora del área con riesgo de potencial significativo de inundación (ARPSI) de los ríos Ulla y Sar, en Valga, con el fin de ejecutar una intervención integral que minimice los desbordamientos y su impacto en las construcciones e infraestructuras existentes en el entorno.

El Consejo de la Xunta autorizó ayer la firma de una adenda al convenio con el Concello de Valga que incrementa el presupuesto en más de 1,7 millones de euros con el objetivo de incorporar actuaciones adicionales con las que mejorar el comportamiento de los ríos Valga y Soutiño. La finalidad es aumentar su capacidad para desaguar y reducir así el riesgo de que se produzcan inundaciones.

El convenio inicial entre las partes –firmado en el 2021– establecía la mejora del espacio fluvial del río Louro, la protección del margen derecho del río Valga a su paso por el núcleo urbano municipal e intervenciones en la zona entre el ferrocarril y la calle Devesa. De estas tres actuaciones, las dos primeras ya están ejecutadas tras realizar una inversión conjunta superior a los 700.000 euros.

La necesidad de acometer actuaciones adicionales en los ríos Valga y Soutiño se constantó durante la redacción del proyecto para la mejora del primero entre el ferrocarril y la calle Devesa –que incluye la demolición y la reconstrucción de un puente–, pues evidenció que el comportamiento de los caudales en episodios de lluvia intensa seguía condicionado por estrangulamientos situados tanto aguas arriba como abajo.

Ante esta situación, se decidió realizar una actuación complementaria –mejora hidráulica de los ríos Valga y Soutiño–, que se considera estratégica pues busca optimizar su desagüe, aumentar la sección útil de los canales y mejorar el comportamiento frente a episodios de riadas. Estas intervenciones complementan y refuerzan la funcionalidad de las obras ya previstas, lo que permite dar una respuesta integral, más robusta y coordinada en toda la ARPSI:

De esta manera, el presupuesto total necesario se eleva hasta los 2,96 millones de euros, cofinanciados por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en un 80% en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020 y en un 60% al amparo del Feder Galicia 2021-2027.

