Ulla - Umia

Escolares, personas refugiadas y excursionistas protagonizan las visitas reservadas al Belén

El Nacimiento puede verse de forma gratuita de lunes a viernes por la tarde y el fin de semana todo el día

Fátima Frieiro
14/12/2025 18:31
Uno de los grupos que acudió al Belén con cita previa y recorrido guiado
Uno de los grupos que acudió al Belén con cita previa y recorrido guiado
El Belén Artesanal en Movemento recibió en sus dos primeras semanas de apertura más de una docena de visitas concertadas fuera de su horario habitual. Escolares, entidades sociales, excursionistas y personas refugiadas fueron protagonistas de estas visitas que se realizan por las mañanas con cita previa.

Así pues por el Belén pasaron un grupo de 23 senderistas llamados “Os Merendainas”, la mayoría de la zona de Noia y alrededores. También hubo participantes de colectivos de Valga, Catoira o Dodro. Fue el segundo año consecutivo que visitaron el Nacimiento, que fue tan solo un punto de partida de una ruta por el municipio que recorrió otras partes de la localidad como la playa de Vilarello, el Miradoiro da Perdiz, el Muíño de Vento o Mina Mercedes.

Variedad de asistencia

Al montaje de esta Navidad también acudieron personas usuarias de entidades sociales como Lar Pro Saúde Mental o A Creba, así como alumnado de centros educativos de Boiro, Pontecesures y del CRA de Valga.

Inauguración del Belén de Valga

El apagón, el Papa o Ábalos protagonizan el Belén de Valga

Más información

En el cierre de esta semana el Nacimiento recibió a un grupo de personas refugiadas del centro de acogida de Valga como parte de una de las actividades integradoras en las que participan. Fueron acompañadas por personal de la ONG que gestiona el centro y por una profesora de español, que les explicó el significado del Belén y su carácter artesanal. Cabe recordar que este evento tan característico de la Navidad arousana es creado cada año de forma altruista por los propios vecinos y vecinas para celebrar el nacimiento de Jesús en la tradición cristiana. La peculiaridad es que el de Valga es un Belén que incluye toques de actualidad.

Las visitas son gratis todas las tardes de lunes a viernes y los fines de semana todo el día.

