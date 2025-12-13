Mi cuenta

Diario de Arousa

Ulla - Umia

La Papanoelada Moteira de Caldas se celebra hoy y amplía recorrido a Vilagarcía y Portas

Partirá a las cuatro de la tarde de la Praza Sesto Casal

Fátima Frieiro
13/12/2025 08:34
Imagen de la pasada edición de la Papanoelada de Caldas
Imagen de la pasada edición de la Papanoelada de Caldas
Gonzalo Salgado
Caldas acogerá hoy la tercera edición de su Papanoelada Moteira con un recorrido que este año llegará también a los concellos de Vilagarcía y Portas. El Concello y el colectivo Os Keimaos organizaron una ruta circular de unos 40 kilómetros que arrancará en la villa termal para pasar por Bemil, Paradela, Catoira, Bamio, Vilagarcía, Godos, Portas, Arcos, Eirín y volver de nuevo al centro de Caldas.

La concentración se iniciará a las cuatro de la tarde detrás de la Praza de Abastos en donde se instalará un arco de salida. Desde allí se realizará la ruta diseñada para esta edición. Sobre las siete de la tarde será la gran chocolatada con roscón de Caldas en el punto en el que se fijó el inicio. Todo gratis.

Para participar en la Papanoelada solo es necesario entregar alimentos, que recogerá el Concello, para que los Servizos Sociais municipales los repartan entre las familias de la villa que necesiten más apoyo en estas fechas. También es imprescindible llevar ropa roja de Papá o Mamá Noel. El teniente de alcalde de la villa, Manuel Fariña, anima a la ciudadanía a participar y señala que “será un percorrido moi tranquilo para pasar un día festivo entre persoas aficionadas ao motor”. Hoy también será la exhibición de vehículos 4x4 en la finca municipal de Rabexe.

