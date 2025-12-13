Catoira presume de gestión económica: esto es lo que costó la Romaría Viquinga 2025

La Romaría Vikinga está declarada fiesta de Interés Turístico Internacional M.F.

El Concello de Catoira ha hecho públicas las cuentas de la Romaría Viquinga de este año y lo ha hecho sacando pecho y presumiendo de gestión económica. El equipo liderado por el nacionalista Xoán Castaño asegura que la celebración – declarada de Interés Turístico Internacional– solo supuso un gasto a las arcas municipales de 19.547 euros. Según el ejecutivo catoirense esta cantidad es la que se aportó con fondos propios, el 12% del coste total del evento, que ascendió a 153.013 euros.

El concejal de Cultura de la localidad, Raúl Gómez, subrayó que en la última edición se mejoró la calidad de las propuestas, al mismo tiempo que se incrementaron los servicios y la seguridad.

Las mejoras

Gómez destaca en la edición de este año la presencia de grupos importantes en el apartado musical, así como mejoras técnicas y escénicas en el teatro. La feria vikinga también mejoró tanto en calidad como en cantidad y las visualizaciones del evento a través de redes sociales “conseguiron milleiros de visualizacións entre o público obxectivo”. El edil también hizo referencia a la mejora en materia de seguridad. “Queremos que sexa unha festa ordenada e contida. O desembarco volveu ser moi limpo e quedan atrás as imaxes de xente subida ás Torres. Para que iso sexa así precísase investimento”, relata.

Sensaciones

Según el gobierno local el “feedback” recibido por parte de la ciudadanía tras la celebración de la Romaría es muy positivo. “Vai ser imposible mellorar a romaría que vivimos este verán o próximo 2026, pero nós imos traballar dende agora mesmo para que cando se celebre, a sensación sexa a mesma, que sexa imposible de mellorar: queremos superarnos en todos os aspectos porque a Viquinga é a festa que nos pon no mapa internacional, das mellores de Galiza, e ten aínda moito potencial”, expone el responsable del área de Cultura.

Gómez asegura que a día de hoy todas las facturas de la Romaría Vikinga están pagadas y que las cuentas están abiertas para todas las personas que quieran consultarlas en el Portal de Transparencia Municipal. Un compromiso, dice el concejal, que la formación adquirió cuando llegó al gobierno.