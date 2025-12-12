Mi cuenta

Diario de Arousa

Ulla - Umia

Dani Martín confirmado como cabeza de cartel del festival Portamérica 2026

La organización del evento también anuncia los primeros chefs del área gastronómica

Sandra Rey
12/12/2025 11:43
El cantautor durante uno de sus últimos conciertos
El cantautor durante uno de sus últimos conciertos
Redes Sociales
El festival Portamérica, que se celebra en la Azucreira de Portas, confirma a Dani Martín como cabeza de cartel y última incorporación para la edición del 2026, que se celebrará los días 9, 10 y 11 de julio.

Así, el exvocalista de El Canto del Loco se suma a otros grandes artistas como Hombres G, Rigoberta Bandini y M-Clan. También, el evento contará el año que viene con cantantes y grupos como Marina Reche, The Rapants o Grande Amore, entre otros.

Además, la organización del festival también anuncia las primeras confirmaciones gastronómicas: Pepe Solla, Paco Roncero, Maca de Castro, Iria Espinosa & Luis Veira, Camila Ferraro y Lucía Grávalos. 

Te puede interesar

El Atlético Villalonga quiere abandonar el último puesto con un triunfo en Avilés

El Atlético Villalonga visita al Avilés en el duelo en la cola de Segunda RFEF
Gonzalo Sánchez
Homenaje a medallistas en compèticiones europeas de patinaje y taekwondo en Ribeira

Ribeira homenajea a sus medallistas europeos de patinaje y taekwondo
Gonzalo Sánchez
El ideal gallego

Galicia presume de Nadal cunha ampla oferta de actos para todas as idades e gustos
Redacción
La oficina de Correos de Aguiño estaba ubicada en un local del aula de música, en el número 53 de la Rúa Castelao, pero dejó de funcionar al iniciarse la rehabilitación de dicho inmueble

El Ayuntamiento de Ribeira solicita a Correos la cobertura de la plaza del cartero en Carreira
Chechu López