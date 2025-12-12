Dani Martín confirmado como cabeza de cartel del festival Portamérica 2026

El cantautor durante uno de sus últimos conciertos Redes Sociales

El festival Portamérica, que se celebra en la Azucreira de Portas, confirma a Dani Martín como cabeza de cartel y última incorporación para la edición del 2026, que se celebrará los días 9, 10 y 11 de julio.

Así, el exvocalista de El Canto del Loco se suma a otros grandes artistas como Hombres G, Rigoberta Bandini y M-Clan. También, el evento contará el año que viene con cantantes y grupos como Marina Reche, The Rapants o Grande Amore, entre otros.

Además, la organización del festival también anuncia las primeras confirmaciones gastronómicas: Pepe Solla, Paco Roncero, Maca de Castro, Iria Espinosa & Luis Veira, Camila Ferraro y Lucía Grávalos.