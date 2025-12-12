Mi cuenta

Diario de Arousa

Ulla - Umia

Cuntis propone talleres gastronómicos, juegos, actividades familiares y una gran fiesta de Fin de Año para Navidad

Fátima Frieiro
12/12/2025 19:37
El Concello de Cuntis ya tiene la programación confeccionada de cara a las próximas fiestas navideñas. Esta se prolongará hasta el mismo 5 de enero. La primera actividad tendrá un toque muy gastronómico, dado que consistirá en la elaboración de postres típicos navideños. Rotará por las diferentes parroquias desde el martes 17.

El sábado 20 será el gran Festival Folclórico que ofrecerá la Agrupación Musical e Baile Tradicional de Cuntis a partir de las ocho de la tarde en el centro social de Xosé Raído Patelas. El domingo 21 la Casa da Cultura acogerá a las 13:15 horas el concierto de Navidad de la Escola Municipal de Música. El martes 23 sigue la programación en ese mismo enclave con el espectáculo “Súper Heroe” de Fran Rel a partir de las cinco y media de la tarde.

Visitas especiales

Otro de los momentos más esperados será el 24 con la llegada de Papá Noel. Entre las 11:30 y las 13:30 este recibirá a los niños y niñas en la Casa da Cultura. Días después, el 27, será la gran comida/cena de Navidad de los vecinos y vecinas de la localidad termal. Una jornada de confraternidad y fiesta para la cual los tickets están disponibles hasta el 24. Para los niños y niñas la gran jornada es el martes 30 en la Carpa da Feira con una sesión de colchonetas y talleres gratuitos.

La entrada del año nuevo se celebrará en la madrugada del 1 de enero con la Gran Festa de Fin de Ano con música y animación. El punto final a la Navidad cuntiense lo pondrá la habitual cabalgata de los Reyes Magos el día 5. La comitiva arrancará a las seis y media de la tarde y recorrerá la villa para terminar en la carpa de la Praza da Constitución con la recepción.

