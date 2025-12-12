Caldas solicita a la vecindad que limpien sus parcelas como prevención contra incendios

Imagen de archivo de una finca sin acondicionar

El Concello de Caldas hace un llamamiento a la vecindad para solicitarles que acondicionen sus parcelas con el objetivo de cumplir con la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia.

Así, la administración local ha publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) un anuncio con un listado de usuarios que deberán acometer dichas actuaciones de limpieza en un periodo de quince días hábiles, cumpliendo así con la legislación vigente.

En el comunicado se expone que “en caso de persistencia en el incumplimiento transcurrido dicho plazo, se podrían imponer multas coercitivas reiteradas casa tres meses, cuya cuantía serán de 900 euros por hectárea de superficie de parcela no gestionada”.

De esta manera, en caso de no llevar a cabo las tareas de acondicionamiento solicitadas, será el propio Concello quien se responsabilice de la limpieza de las parcelas, notificando previamente a los propietarios sobre el coste que creen que puede suponer y, una vez ejecutados los trabajos, comunicando el desembolso definitivo.

Desde el Ayuntamiento hacen este llamamiento para contribuir a la disminución de los fuegos, pues los desbroces ayudan a eliminar el principal combustible de los incendios forestales, como es la vegetación seca y descontrolada. También, en zonas periurbanas o rurales, las limpiezas alrededor de edificaciones actúan como cinturón de seguridad, evitando que las llamas alcancen infraestructuras humanas. Además, los terrenos arreglados facilitan el acceso a los agentes de seguridad.