Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ulla - Umia

Caldas solicita a la vecindad que limpien sus parcelas como prevención contra incendios

Las multas por no realizar las labores pueden ascender hasta los 900 euros por cada hectárea de finca sin arreglar

Sandra Rey
12/12/2025 06:52
Imagen de archivo de una finca sin acondicionar
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El Concello de Caldas hace un llamamiento a la vecindad para solicitarles que acondicionen sus parcelas con el objetivo de cumplir con la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia. 

Así, la administración local ha publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) un anuncio con un listado de usuarios que deberán acometer dichas actuaciones de limpieza en un periodo de quince días hábiles, cumpliendo así con la legislación vigente.

En el comunicado se expone que “en caso de persistencia en el incumplimiento transcurrido dicho plazo, se podrían imponer multas coercitivas reiteradas casa tres meses, cuya cuantía serán de 900 euros por hectárea de superficie de parcela no gestionada”.

De esta manera, en caso de no llevar a cabo las tareas de acondicionamiento solicitadas, será el propio Concello quien se responsabilice de la limpieza de las parcelas, notificando previamente a los propietarios sobre el coste que creen que puede suponer y, una vez ejecutados los trabajos, comunicando el desembolso definitivo.

Desde el Ayuntamiento hacen este llamamiento para contribuir a la disminución de los fuegos, pues los desbroces ayudan a eliminar el principal combustible de los incendios forestales, como es la vegetación seca y descontrolada. También, en zonas periurbanas o rurales, las limpiezas alrededor de edificaciones actúan como cinturón de seguridad, evitando que las llamas alcancen infraestructuras humanas. Además, los terrenos arreglados facilitan el acceso a los agentes de seguridad.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Las obras de ampliación de la red de alcantarillado se ejecutarán en el lugar de Muiños, en la parroquia ribeirense de Oleiros

La ampliación de la red de saneamiento de Muiños, en Oleiros, despierta el interés de siete empresas licitadoras
Chechu López
David Cardalda, responsable de la agrupación de Protección Civil de A Pobra, que el miércoles recibió el aguinaldo navideño, mañana recogerá una placa de plata en la sede de la Agasp

Las agrupaciones de Protección Civil de A Pobra, Boiro y Rianxo serán condecoradas por la Xunta por su ayuda a los afectados de la DANA de Valencia
Chechu López
En los últimos años muchas empresas han sustituido las cestas de navidad por tarjetas regalo, cupones electrónicos o tarjetas virtuales

Cestas de navidad, tarjetas regalo y comidas de empresa: Hacienda también se apunta
Lorena Torres
Ádri Rodríguez sufre un esguince de tobillo y es seria duda para el duelo de Vilalba

Óscar y Adri Rodríguez se suman a la enfermería del Céltiga, que está repleta
Gonzalo Sánchez